Déconfinement : Comment va se dérouler la distribution de masques en Savoie et Haute-Savoie?

Les masques commandés par les villes et la région commencent à arriver en Savoie et Haute-Savoie. Pour se préparer au déconfinement, certaines villes ont préparé un plan détaillé pour les faire parvenir aux habitants.

Savoie :

Chambéry : La mairie prévoit un système d'inscriptions dès la semaine prochaine auprès des mairies de quartier. Les habitants pourront ensuite venir récupérer un masque gratuitement dans un des points de retrait qui sera mis en place à l'exception des personnes de plus de 60 ans qui recevront leur masque à domicile sous pli individualisé. L'objectif est, à terme, de fournir deux masques réutilisables par personne.

Albertville : L'objectif est de fournir gratuitement trois masques par habitant sur l'agglomération en comptant ceux envoyés par la région. Les dates et les modalités pour les distribuer seront définis en début de semaine prochaine.

Aix-les-Bains : La ville produit plus de 40 000 masques, réalisés par des couturières bénévoles, pour proposer gratuitement un masque à chaque habitant. Ils commenceront à être distribués par la poste dès le lundi 4 mai.

Saint-Jean de Maurienne : La mairie n'a pas encore reçu les masques de la région ou ceux commandés directement aux entreprises. La date de distribution n'est donc pas encore connue mais la ville souhaite mettre en place une équipe de bénévoles qui fera du porte à porte pour recenser la population et distribuer gratuitement les masques dès qu'ils seront reçus.

La Ravoire : La ville est toujours en attente des masques commandés par la mairie et ceux promis par la région. Il est difficile d'envisager la distribution tant qu'il n'y aura pas suffisamment de masques pour fournir tous les habitants. Frédéric Bret, le maire, assure néanmoins que tous les services qui rouvriront le 11 mai (dont les écoles) recevront des masques.

Cognin : les masques sont en cours de fabrication. La mairie va commencer la distribution à hauteur d'un masque par habitant dès la semaine prochaine. Les masques proposés par la région seront eux aussi distribués dès la réception. Pour l'organisation deux solutions sont privilégiées : la distribution directement dans les boite aux lettres ou la mise en place de points relais dans les quartiers qui comptent beaucoup d'habitants.

Bourg Saint Maurice : La distribution des masques est échelonnée.1400 personnes de plus de 65 ans ou à risque ont déjà reçu deux masques chacune. Une distribution échelonnée sera aussi mise en place pour tous les habitants dès que les commandes de la ville et les masques envoyés par la région arriveront. Les habitants pourront alors se rendre sur l'un des points de collectes avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour récupérer deux masques gratuitement (il est possible de récupérer pour les voisins et les membres de la famille en présentant les justificatifs de la personne).

Haute-Savoie :

Annecy : 250 000 masques ont été commandés par l'agglomération pour fournir un masque réutilisable gratuitement à tous les habitants du Grand Annecy. L'intégralité des masques n'a pas encore été reçu et la distribution sur Annecy, dont les modalités restent à définir, n'est pas prévue avant le 18 mai.

Annemasse : L'agglomération a passé une commande de 90 000 masques de catégorie deux pour les habitants dont 10 000 disponibles en pharmacie dès ce jeudi 30 avril. Pour se procurer un masque il faut se rendre dans une des pharmacies partenaires avec un justificatif de domicile. Les masques sont payants (deux euros par masque) et limités à deux par personnes.

Saint Gervais : La mairie a passé une commande de 12 000 masques qui seront distribués gratuitement le vendredi 8 et le samedi 9 mai de 9h à 18h sur trois lieux de distribution : au bureau de l'état civil, à l'espace Mont-Blanc et à la salle communale pour les habitants de Saint-Nicolas de Véroce. Chaque habitant recevra deux masques lavables. Pour faciliter l'opération, la mairie demande aux habitants de ne faire venir qu'une personne par foyer et de respecter les mesures de distanciation.

Thonon-les-Bains : 35 000 masques ont été commandés par la mairie. Les habitants ont reçu un courrier les invitant à faire la demande par mail ou par téléphone avant le 4 mai pour recevoir des masques. La distribution est prévue à partir du 11 mai.

Sallanches : les masques sont en fabrication pour atteindre l'objectif de fournir un masque gratuitement à chaque habitant (environ 15 000). La mairie espère pouvoir les livrer d'ici 15 jours en privilégiant si possible le porte à porte.

Chamonix : Les villes de toute la vallée sont en train de recevoir les masques pour leurs habitants (un commandé par l'agglomération et un par la région). À Chamonix, les personnes de plus de 75 ans ont reçu un masque à leur domicile. Pour le reste de la population, la distribution va se faire la semaine prochaine sur des points de retrait (neuf points correspondant aux bureaux de vote) où les personnes pourront venir, avec pièce d'identité et justificatif, retirer un masque. Un deuxième sera distribué à chacun quand les masques livrés par la région seront reçus.

Rumilly : La ville a commandé deux masques par habitants mais ne les a pas encore reçu. La mairie espère recevoir les masques dans le courant de la semaine prochaine pour envisager une distribution de deux masques dans chaque boîte aux lettres avant le week-end du 8 mai. Des points de distributions seront mis en place par la suite pour que les habitants viennent récupérer les masques manquants.

Cluses : La mairie a commencé à distribuer les masques à domicile aux 17 500 habitants. La distribution devrait être terminée dans les prochains jours.