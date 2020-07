De footballeur professionnel au GF38 à conseiller municipal : la nouvelle vie Brice Maubleu à Bernin

Depuis le 15 mars dernier, Brice Maubleu a commencé une nouvelle vie. Le gardien de but du GF38 a été élu sur la liste d'Anne-Françoise Cosson, la seule en lice, à Bernin. Novice en politique, il a été désigné comme délégué aux sports et à la jeunesse. Depuis le premier conseil, il se laisse guider.

"Mon domaine, c'est le sport. C'est sûr que je n'allais pas m'occuper de l'urbanisme ou des transports" ironise Brice Maubleu, gardien de but du GF38 et nouveau conseiller municipal délégué aux sports et à la jeunesse de Bernin, en Isère, dans la vallée du Grésivaudan. Le 15 mars dernier, il a été élu sur la liste d'Anne-Françoise Cosson, la seule engagée pour gérer la commune sur les six années à venir. Une nouvelle vie pour le footballeur professionnel de 30 ans.

Je suis le plus jeune de l'équipe, j'ai dû faire secrétaire lors de la première séance - Brice Maubleu

Sa voisine l'a motivé à s'engager sur la liste menée par Anne-Françoise Cosson. "J'avais envie de m'investir sur Bernin parce que l'on y vit bien. Et il faut que ça continue. Et si ça peut passer par le sport, pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice" explique le gardien de but professionnel du GF38. "Ça fait cinq ans que j'habite sur Bernin, quinze ans que je suis au GF38 et je viens de terminer deux années d'études à l'école de management de Grenoble. J'avais envie de découvrir autre chose" poursuit-il.

Brice Maubleu, le gardien du GF38 © Radio France - Julien Morin

Comme il le dit lui-même, son domaine, c'est le sport. "J'ai été élu délégué aux sports et à la jeunesse lors du premier conseil municipal en mai" dit-il, fier de son nouveau rôle. Il reste, en parallèle, joueur professionnel au GF38.

"Il y a 24 associations sportives sur Bernin. J'ai commencé par faire une liste de toutes les structures pour bien les connaître. On a aussi des relations avec les villes voisines. J'ai été invité à l'assemblée générale du Football Club Crolles Bernin par exemple" raconte Brice Maubleu.

Découverte d'un autre monde

"Pour le moment, tout se passe bien, je suis dans une phase de découverte. J'essaie d'être attentif, à l'écoute de tout ce qu'il se dit. Chacun à son rôle, à son niveau. L'équipe a été super accueillante avec moi" précise Brice Maubleu.

"Je me laisse guider pour l'instant, pour que tout se passe bien durant les six prochaines années" explique-t-il. "J'ai envie que l'on fasse du sport dans les meilleures conditions à Bernin, que les jeunes puissent avoir des terrains pour jouer" conclut-il, lui qui a troqué ses gants de gardien, pas définitivement encore, pour les dossiers municipaux.