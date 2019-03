De gros moyens de sécurité déployés à Nice ce week-end

Avec la venue des présidents Chinois et Français dimanche sur la côte d’Azur, plus l’appel à manifester des gilets jaunes pour l’acte 19, Nice et ses environs seront hyper sécurisés.

Alpes-Maritimes, France

Les réunions s’enchaînent pour préparer le week-end intense annoncé dans les Alpes-Maritimes. Avec la visite du président chinois dimanche et lundi sur la Côte d’Azur, ainsi que la venue du président Emmanuel Macron le dispositif de sécurité est ultra renforcé. Des moyens supplémentaires sont également déployés avec la mobilisation des gilets jaunes pour l’acte 19.

Le ministre de l’Intérieur a entendu la demande du maire de Nice, les manifestations vont être interdites dans le centre-ville niçois mais également dans un périmètre élargi. Un arrêté préfectoral est en cours d’élaboration. D’après le maire de Nice, Christian Estrosi il sera interdit de se rassembler depuis l’aéroport jusqu’au centre-ville, pas de manifestation non plus possible à l’est du port de Nice, ni sur le bas du boulevard Gambetta, sur l’avenue commerçante Jacques Médecin et jusqu’à la place Charles De Gaulle dans le quartier de Libération.

Un dispositif de sécurité étendu au-delà de Nice

Les autorités ont prévu un dispositif de sécurité très large allant jusqu’à la frontière italienne. Une mesure préventive explique le maire de Nice pour interpeller d’éventuel "casseur" ou "pseudo gilet jaune ". A l’occasion de la venue des présidents chinois et français, visite majeure pour la diplomatie et le renom de la France, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’interrompre la circulation des trains ce dimanche entre 18 heures et 22h30 entre Nice et Menton.

Gares fermées à l’est du département

Par mesure de sécurité avec l’arrivée du président chinois dimanche à midi à Nice, sa visite officielle à Monaco et le dîner dimanche soir à Beaulieu-sur-Mer, les gares de Nice Riquier, Cap d’Ail, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer et Eze seront fermées dimanche.

Pas de circulation sur la Prom’ dimanche et lundi

Pour faciliter les déplacements du président chinois Xi Jinping dimanche et lundi et sa sécurité, la circulation sur la Promenade des Anglais est interdite dimanche et lundi. La menace peut également venir de la mer, par conséquent les ports de Beaulieu/Mer, de St Jean-Cap-Ferrat et Cap d’Ail sont fermés dimanche et lundi.

Les sorties en mer interdites et les vols libres aussi

Toujours par mesure de sécurité la préfecture des Alpes-Maritimes interdit la pratique du parapente, d’ULM, de parachute et es vols en planeur à partir de dimanche 8h et jusqu’à lundi 12h. Les drônes sont également interdits.

