VIDEO - De Juppé à Fillon, Benoist Apparu justifie ses choix

La vie politique nécessite parfois de faire le grand écart ? C'est que certains doivent penser. Après avoir soutenu Alain Juppé pendant la primaire des Républicains, Benoist Apparu a accepté d'être le porte parole de François Fillon pendant la campagne présidentielle alors qu'il n'avait pas manqué de critiquer son programme durant la primaire. Un choix assumé

« Je suis porte parole de François Fillon depuis deux ou trois semaines maintenant. Et je serai son porte-parole jusqu'au 7 mai, date du second tour de l'élection présidentielle », a affirmé le maire de Châlons-en-Champagne, qui reproche à ses détracteurs de ne rien avoir compris à la règle du jeu de la primaire.

La règle du jeu, c'est le rassemblement

« La règle du jeu de la primaire, c'est que chacun se présente au premier et au second tour, et tout le monde se rassemble le dimanche soir à 20h01 du second tour de la primaire. C'est ce que j'ai fait », a déclaré Benoist Apparu lundi sur France Bleu Champagne-Ardenne, « Trahir, ça aurait été de rester à la maison et de ne pas soutenir François Fillon. Etre loyal d'abord à Alain Juppé, puis à François Fillon, c'est la nature de mon engagement politique ».