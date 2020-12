De l'Auvergne à Paris à pied pour défendre l'école à la maison : le périple engagé d'une mère et son fils

Ophélie Berbain et son fils Victor, 9 ans et scolarisé à la maison, sont partis le 2 décembre de Cunlhat dans le Puy-de-Dôme pour rejoindre Paris et défendre l'instruction en famille, menacée par le projet de loi contre le séparatisme du gouvernement.