"De l'emfumage...de la procrastination" : réaction d'André Laignel après l'intervention d'Emmanuel Macron

André Laignel, maire d'Issoudun et vice-président de l'Association des Maires de France

Châteauroux, France

"Tout ce qui permet de rapprocher le citoyen du service public est une bonne idée" : c'est la première réaction d'André Laignel, maire socialiste d'Issoudun après l'annonce par le chef de l'etat de la création dans "chaque canton", d'ici à "la fin du quinquennat", d'un "endroit où l'on puisse trouver une solution aux problèmes", baptisé "France Services". Mais le vice-président de l'association des maires de France ajoute aussitôt : " Mais pour ces maisons, comme pour tout le reste, c'est le flou ; le flou de la réalité : est-ce que ce sont de nouvelles maisons de service public, si c'est le cas, par qui sont-elles financées ? ". André Laignel, interrogé par nos collègues de France Inter, rappelle qu'aujourd'h'ui, pour l'essentiel, ce sont les collectivités qui mettent la main à la poche.

Pour l'élu indrien, le résultat du grand débat est bien maigre : " On vient de passer trois mois où soi-disant, la vérité révélée devait surgir et devait être l'oracle du président de la république et nous aboutissons à une procrastination, c'est à dire qu'on renvoie au lendemain toutes les véritables décisions".

André Laignel est aussi très critique sur l'annonce du chef de l'etat qui a confirmé qu'il ne voulait plus aucune fermeture "ni d'hôpitaux ni d'écoles" d'ici 2022. Pour le maire d'Issoudun, le débat n'est pas là : " La vraie question n'est pas la fermeture des écoles ou des hôpitaux, c'est la fermeture des services dans ces mêmes hôpitaux et des classes dans les écoles. Le maire d'Issoudun conclue en ajoutant que "tout cela est un enfumage supplémentaire"