De la frustration pour les maires lorrains lors de leur rencontre face à Emmanuel Macron

Face à eux ce mardi, beaucoup de membres du gouvernement. Signe de l'importance de ce moment pour ces 302 maires, victimes dans leurs communes des violences urbaines en réaction à la mort de Nahel. Pendant près de 4h30, ils ont donc pu échanger directement à l'Elysée avec Emmanuel Macron , la Première ministre, ainsi que les ministres de l'intérieur, de la Justice ou de la cohésion des territoires.

Du concret sur le terrain

Emmanuel Macron annonce notamment une loi d'urgence afin de reconstruire au plus vite les bâtiments endommagés. Le maire de Jarville Vincent Mathéron a justement assisté la semaine dernière, à l'incendie d'un centre social, où des policiers et des sapeurs-pompiers ont été pris pour cible. Il salue l'exercice, même s'il en attend plus désormais. "Je pense qu'il est nécessaire, au delà du message de soutien, que ça se traduise par des effets concrets. Il n'y aurait rien de plus absurde de se retrouver crise après crise sans se demander comment on travaille différemment."

De son côté, André Corzani ressort plutôt déçu de cet exercice. Le maire de Jœuf, dans le Pays Haut, victime d'une tentative d'incendie dans sa maison dans la nuit de vendredi à samedi. "Il y avait autant de bras levés que de personnes assises. Je n'ai pas pu poser de question alors que j'ai dû demander la parole une trentaine de fois, donc je suis un peu frustré de ce point de vue-là", regrette-t-il. L'élu reconnaît à Emmanuel Macron une bonne capacité d'écoute, mais il espère maintenant que le chef de l'Etat aura entendu les remarques. "Je crois qu'il a occulté toutes les orientations politiques qu'il imprime et qui contribuent au renforcement de la misère sociale. Et je pense que ce terreau-là est à l'origine des problèmes qui ont explosé ces derniers jours", ajoute-t-il, précisant qu'il condamne les violences constatées un peu partout dans la région.