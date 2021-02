De la Seine-Saint-Denis à l'Assemblée nationale, découvrez les coulisses du "Palais Bourbon" avec Kokopello

Faire découvrir les coulisses de l'Assemblée nationale et le travail des députés dans l'hémicycle mais aussi sur le terrain, c'est l'objectif que s'est lancé Kokopello en 2017. Antoine Angé, de son vrai nom, signe "Palais Bourbon" (éditions Dargaud/Seuil), une bande dessinée sortie le 22 janvier dernier et qui s'est déjà vendue à près de 10.000 exemplaires. Une belle récompense pour l'auteur de 29 ans qui vit à Paris mais pour qui tout a commencé en Seine-Saint-Denis, où il a grandi.

Pourquoi une bande dessinée sur le Palais Bourbon ?

Antoine Angé : Pendant la présidentielle de 2017, j'ai tenté le pari un peu fou de m'infiltrer dans les 5 équipes de campages présidentielles, de la France insoumise au Front national, j'en avais fait une première bande dessinée sur un blog. Ensuite les législatives sont arrivées et je me suis aperçu qu'un Français sur deux n'avait pas voté et que moi-même je ne connaissais pas le rôle de mon député. Alors j'ai décidé d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passait dans les couloirs du Palais. Je veux montrer aux citoyens et au grand public, quelque soit leur sensibilité politique, toute la facette du travail des députés qui vont en circonscription, en commission, dans des groupes d'études etc... car c'est une fonction qui est tellement opaque aussi pour beaucoup de Français.

Quel accueil vous ont réservé les députés ?

A.A: Au début, quand on voit un jeune arriver avec son carnet qui vous dit 'bonjour, je veux faire une BD sur l'Assemblée nationale', on est pas forcément bien reçus par tout le monde. Les députés plus anciens me disaient 'oui bon la BD ça doit être que pour les ados ou les enfants, on ne va pas trop s'en occuper'. Mais j'ai eu la chance d'être accompagné par des députés plus jeunes qui eux, avaient une sensibilité au dessin, à la BD et se sont dit 'finalement, notre rôle est vachement incompris par les Français, c'est peut-être une bonne idée de laisser un dessinateur entrer dans ces lieux et nous accompagner au quotidien'.

Justement, vous avez suivi des élus sur le terrain, notamment Clémentine Autain, députée de la Seine-Saint-Denis, où vous avez grandi...

A.A : Et oui, je suis de la Seine-Saint-Denis, j'ai grandi au Blanc-Mesnil puis à Tremblay-en-France où vit toujours ma famille. D'ailleurs ce projet part de Tremblay puisque j'ai d'abord contacté la mairie pour avoir le contact de Clémentine Autain qui a appuyé le projet, qui m'a présenté à d'autres députés et de fil en aiguille j'ai réussi à avoir un accès au Palais Bourbon. Quand je lui ai présenté le projet, elle était plutôt contente et fière aussi de montrer qu'on allait parler différement de la BD et différemment du 93 parce qu'on a encore toujours les mêmes clichés et tendance à dire 'les jeunes du 93 vont foutre le bordel', alors que là, on a l'exemple d'un projet culturel qui part de Seine-Saint-Denis.

Votre plus beau souvenir à l'Assemblée nationale ?

A.A : Ce sont surtout de belles rencontres. Par exemple, avec le député LFI François Ruffin, qui me croisait très tard le soir dans les couloirs de l'Assemblée nationale et qui me demandait ce que je faisais encore là et me conseillait d'aller me coucher ! Je lui ai répondu qu'il se passait plein de choses à l'Assemblée nationale ! Pour un dessinateur c'est merveilleux, il y a des plafonds peints par Delacroix, il y a des dorures partout mais il y a aussi des députés gros, petits, très faciles à caricaturer et c'est que j'ai voulu faire avec cet album là : rendre plus accessible tout un monde qui ne l'était plus forcément. Finalement, il a été aussi très agréablement surpris quand je lui ai offert la BD.

Prochaine étape ?

A.A : La suite logique ce serait le Sénat ! Après, à voir si nos chers sénateurs veulent bien que je pousse les portes du Palais du Luxembourg. Sinon, j'aimerais bien repartir pour une prochaine campagne présidentielle. En tout cas, je n'ai pas fini de croquer la politique, ça c'est sûr !