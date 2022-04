De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, les adversaires d'Emmanuel Macron mettent le cap sur les législatives

Emmanuel Macron réélu président de la République française face à Marine Le Pen, tous les regards se tournent désormais vers les élections législatives du mois de juin. Quelles sont les stratégies affichées à droite et à gauche de l'échiquier politique ? France Bleu fait le point.

Emmanuel Macron réélu, la classe politique regarde désormais vers les législatives des 12 et 19 juin. À commencer par Marine Le Pen qui a promis d'œuvrer, avec le Rassemblement national (RN), "à unir tous ceux, d'où qu'ils viennent, qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout". De son côté, le chef de l'État va essayer de conserver sa majorité, avec des députés de La République en marche, du Modem et autres partenaires. Une bataille très attendue par Jean-Luc Mélenchon, qui a demandé cette semaine "aux Français de (l)'élire Premier ministre" en votant pour une "majorité d'Insoumis" et de "membres de l'Union populaire". De l'extrême droite à l'extrême gauche de l'échiquier politique, tour d'horizon des appels à la mobilisation pour le "troisième tour".

Appels à "s'unir" à l'extrême droite

Marine Le Pen appelle à "se rassembler contre Emmanuel Macron"

Battue dimanche au second tour de l'élection présidentielle avec environ 42% des suffrages, Marine Le Pen a estimé que son score était "une éclatante victoire". "Les idées que nous représentons arrivent à des sommets", s'est-elle félicitée depuis son QG électoral peu après la publication des résultats provisoires.

"Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, avec tous ceux qui ont la France chevillée au corps", a-t-elle ajouté. "Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français", a promis la candidate du Rassemblement national. "Je mènerai cette bataille". "Le RN œuvrera à unir tous ceux d'où qu'ils viennent qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout", a-t-elle lancé.

Interrogé sur TF1 à propos de l'éventuelle candidature de Marine Le Pen aux élections législatives, le président du RN Jordan Bardella a laissé entendre qu'elle briguerait sa réélection dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais (Hénin-Beaumont/Carvin). "Elle l'a largement sous-entendu. Je ne parle pas à sa place" mais "je pense qu'elle sera candidate aux législatives dans sa circonscription populaire du Pas-de-Calais", a-t-il dit. Battue en 2007 et 2012 dans cette circonscription d'Hénin-Beaumont, ville où le RN réalise parmi ses meilleurs scores électoraux en France, Marine Le Pen avait finalement été élue députée aux législatives de 2017.

Éric Zemmour en embuscade

L'ancien candidat Reconquête! à la présidentielle, Éric Zemmour, arrivé quatrième au premier tour avec 7% des voix, a lui aussi lancé un appel à "l'union nationale" du "bloc national" et de "toutes les droites" en vue des législatives. "Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus", a-t-il commenté dimanche faisant part de sa "déception" après la réélection d'Emmanuel Macron.

"J’appelle à l’Union nationale en vue des législatives", a-t-il déclaré. "La première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de 'Reconquête!, du Rassemblement national, de 'Debout la France' et ceux des républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron est une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine assemblée", a-t-il ajouté.

"Deux grands blocs politiques se forment, l'un macroniste et l'autre islamo-gauchiste", a-t-il ajouté en référence aux soutiens du président de la République d'une part et à ceux de Jean-Luc Mélenchon d'autre part. Face à eux, "le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler. Notre responsabilité est immense, c'est pour cela que j'appelle à l'union nationale en vue des législatives". "Notre coalition n'est pas une option, elle est une nécessité, elle est un devoir", a-t-il conclu.

Appels à l'union à gauche

Jean-Luc Mélenchon appelle à agrandir "l'Union populaire"

À gauche, Jean-Luc Mélenchon a salué la défaite de Marine Le Pen, "une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple". Mais Emmanuel Macron est "le plus mal élu des présidents de la Vème République", a ajouté le leader La France insoumise. Face à ce constat, il a invité les électeurs à se mobiliser pour le "troisième tour", en référence aux élections législatives de juin, appelant à donner une majorité aux "députés de la nouvelle union populaire, qui doit s'élargir".

"Madame Le Pen et Monsieur Macron ont à peine plus du tiers des électeurs inscrits", a souligné celui qui est arrivé troisième du premier tour. "Ma pensée se tourne vers les futures victimes [de la réélection du chef de l'État], les personnes usées qui partiront à la retraite trois ans plus tard, les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués, les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de M. Macron est un crime", a-t-il énuméré. "Ne vous résignez pas", a-t-il lancé. "Entrez dans l'action franchement, massivement, la démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap". "Le troisième tour commence ce soir, le 12 et 19 juin un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité de députés de la nouvelle union populaire qui doit s'élargir".

Les Verts invitent "toutes les forces de gauche et écologistes à se rassembler pour esquisser une majorité alternative"

"Aux législatives, construisons le meilleur : l'alternative pour le climat, la justice sociale et la démocratie. Tout reste à faire", a répondu l'ex-candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot sur Twitter, après s'être félicité de la défaite de la candidate d'extrême droite.

Dans un communiqué de presse paru dans la foulée, le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts Julien Bayou, ainsi que les porte-paroles du parti Eva Sas et Alain Coulombel ont pour leur part appelé "toutes les forces de gauche et écologistes à se rassembler pour esquisser une majorité alternative" à ces élections législatives. Concernant la victoire du président sortant "réélu par défaut", celui-ci "devra gouverner en changeant sa méthode brusque et jupitérienne" et "entendre le vote de colère (...) de celles et ceux qui sont broyé.es ou ignoré.es par la société", ont-ils ajouté.

Fabien Roussel appelle à "un accord global" avec La France insoumise, le Parti socialiste et Europe-Ecologie Les Verts

Le candidat communiste Fabien Roussel a appelé pour sa part à "un accord global" de la gauche pour les législatives afin d'"éviter toute division" et aller "ensemble à la conquête d'une majorité de députés". "Le président sortant est réélu aujourd'hui uniquement à la faveur d'un rejet de la représentante de l'extrême droite", a-t-il estimé, "mais la bataille n'est pas achevée".

Même si le résultat de l'élection présidentielle a permis d'"éviter le pire", "une lourde menace pèse sur notre démocratie", a ajouté le candidat communiste depuis son QG. C'est pourquoi, "pour ces élections législatives, nous voulons tout faire pour être le plus unis possible autour d'un contrat de législature répondant aux aspirations des Français", a-t-il indiqué.

En "se rassemblant" avec La France insoumise, le Parti socialiste et Europe-Ecologie Les Verts, Fabien Roussel estime que la gauche pourrait retrouver les "11 millions d'électeurs" qui ont voté pour un de ses candidats lors du premier tour de la présidentielle et "remobiliser nombre d'abstentionnistes".

Pour cela, les autres forces de gauche doivent, selon lui, se fixer "ensemble l'objectif d'un accord global en évitant toute division dans des circonscriptions ayant déjà des députés de gauche et en allant ensemble à la conquête d'une majorité de députés partout ailleurs". "Nous aurons besoin d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, d'une majorité connectée aux attentes populaires", a-t-il martelé, "nous appelons à créer partout toutes les conditions pour offrir une perspective de victoire à gauche dans ces territoires où l'extrême droite pourrait l'emporter". "En nous décidant dès ce premier tour des élections législatives, nous pouvons battre à la fois le bloc raciste de l'extrême droite mais aussi le bloc libéral de la droite représenté par Macron".

"Reconstruire une gauche nouvelle" pour Anne Hidalgo

L'ex-candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle Anne Hidalgo a quant à elle appelé à "reconstruire une gauche nouvelle" dont le premier combat sera celui des élections législatives.

"J'appelle toutes les forces de cette gauche démocratique, qui a su faire barrage au pire aujourd'hui, à s'unir pour reconstruire une gauche nouvelle, pour mener les combats de demain, à commencer bien sûr par ceux des élections législatives", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter.

Adressant ses "félicitations républicaines à M. Macron", la maire PS de Paris a souligné que "l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir". "Notre pays est fracturé, il ne pourra se réunir que dans la justice sociale", a estimé l'élue socialiste, qui a réalisé au premier tour avec 1,75% des voix le pire score du PS à une élection présidentielle.

Les Républicains au défi de l'unité face à Macron

Les Républicains placent, eux, tous leurs espoirs dans un "rééquilibrage" aux législatives. Forts de leur ancrage territorial, ils se sont lancé dès 20h02 dans la bataille, en exhortant sur Twitter : "Les 12 et 19 juin, choisissez des députés pour vous défendre!" "On n'a pas réussi à la présidentielle, le débat aujourd'hui s'ouvre sur les élections législatives (...) C'est à partir de là qu'on veut rebondir, par des élus ancrés sur le terrain", a insisté sur France 2 le président de LR Christian Jacob.

"Cap sur les législatives avec une droite engagée pour défendre le projet de redressement dont la France a besoin", a lancé sur Twitter la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, qui n'avait recueilli que 4,8% des voix au premier tour. Le parti issu de la droite gaulliste, qui a dominé la vie politique pendant des décennies, signait ainsi sa troisième défaite consécutive à la présidentielle.

Mais l'unité du parti de droite, premier groupe d'opposition à l'Assemblée durant le quinquennat écoulé, risque de se fissurer sur l'idée d'un rassemblement autour du chef de l'État.

Plusieurs élus ont déjà franchi le pas dimanche soir. "Les contours de cette victoire induiront forcément un changement de paradigme. Il convient de rassembler, ce sera la lourde tache du Président de la République", a tweeté le président de la région Grand Est, Jean Rottner. "À nous de l'aider à bâtir l'unité dont la France a tellement besoin", a estimé sa collègue des Pays-de-Loire Christelle Morançais.

L'idée d'un rapprochement avec la macronie hérisse cependant toute une aile droite des Républicains, qui voit là la certitude de disparaître à terme. "Ce soir commence le combat des législatives, le combat pour une droite libre et indépendante", a assuré le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Dénonçant "la volonté d'Emmanuel Macron de gouverner sur fond de débauchage et de trahison", le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, a lui promis d'aller aux législatives "pour un rassemblement des électeurs de droite dans l'opposition au président". Les députés LR se réunissent lundi à 16h00, et le parti tient un comité stratégique mardi matin.