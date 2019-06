De nombreuses réactions en Occitanie après la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains

Occitanie, France

Une semaine jour pour jour après la quatrième place du parti Les Républicains (LR) aux élections européennes, Laurent Wauquiez, son président annonce sa démission en direct sur TF1. La liste LR portée par François-Xavier Bellamy n'a reçu que 8,5% des scrutins. Depuis, le chef de la droite était très critiqué.

"Une bonne nouvelle pour la droite"

Difficile de se réjouir d'une telle situation pour Arnaud Viala, député LR de l'Aveyron, mais cette annonce était la seule solution pour sauver la droite : "Je considère que c'est une sage décision. Il s'est rendu compte que le devenir des LR devait passer par une remise en question de sa part, et du reste du parti. Cette occasion aussi funeste soit-elle [...] doit engendrer _une occasion de gérer le parti d'une façon plus collégiale_", insiste l'aveyronnais avant d'ajouter que "La bonne nouvelle, c'est que la remise en cause est dorénavant enclenchée". La semaine dernière, Arnaud Viala avait justement fait savoir qu'il voulait créer un nouveau groupe de droite à l'Assemblée nationale.

La Présidente les Républicains 31, Laurence Arribagé espère "convaincre à nouveau les français" sur son compte Twitter.

Je salue @laurentwauquiez qui a pris la décision individuelle que notre situation collective exigeait. C’est dans la collégialité, l’ouverture et avec les territoires, que nous parviendrons à convaincre à nouveau les Français. — Laurence Arribagé (@LArribage) June 2, 2019

"Il paye un échec collectif"

Le tarnais Bernard Carayon présent sur la liste de François-Xavier Bellamy lui, est très amer. "On fait payer à Laurent Wauquiez un échec qui est pourtant collectif. Tout le monde trouvait que la décision de prendre François-Xavier Bellamy pour mener la campagne était d'une bonne décision. Et Laurent Wauquiez a été élu avec plus de 70 % des suffrages. Pourtant aucun de celles et ceux qui le critique aujourd'hui ne s'était opposé a lui à l'époque."

"Je n'aime pas les gens qui retournent leur veste. Ça me débecte." - Bernard Carayon, député du Tarn et maire de Lavaur

Pour l'avenir du parti, Bernard Carayon ne compte pas sur un retour de Nicolas Sarkozy. "Il a quitté la vie politique. Il garde un œil sur la France, mais il ne reviendra pas", explique le Maire de Lavaur dans le Tarn.

Le député LR de la 1ère circonscription du Lot, Aurélien Prédié explique sur les réseaux sociaux que "la droite doit se questionner à nouveau", même si selon lui, cette démission ne réglera pas tout..

Dans les épreuves, les hommes et femmes politiques révèlent souvent leur dignité. Ce fut ce soir le cas de Laurent Wauquiez. A ceux qui pensent que sa démission règle tout, je veux dire qu’ils se trompent. La crise majeure de la droite est celle des idées. 1/2 — Aurélien Pradié (@AurelienPradie) June 2, 2019