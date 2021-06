De nouveaux dysfonctionnements dans la distribution des professions de foi dans le Nord et le Pas-de-Calais

Pour ce second tour des élections régionales et départementales, il y a eu de nouveaux dysfonctionnements dans la distribution des professions de foi. Après un premier tour marqué par des problèmes de distribution de la propagande électorale, des communes ont signalé de nouveaux soucis.

Il y au eu de nouveaux dysfonctionnements dans la distribution des professions de foi ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections régionales et départementales. Alors qu'au premier tour des élections, il y avait déjà eu de gros problèmes de distribution de la propagande électorale. Un dispositif de suivi spécifique a été mis en place dans chaque préfecture afin d’empêcher que ces dysfonctionnements se reproduisent.

Une vingtaine de communes impactées dans le Pas-de-Calais

On apprend ce matin que dans le Pas-de-Calais sur 890 communes, la Préfecture a relevé des soucis dans une vingtaine de communes, des communes gérées par Adrexo. D'après la Préfecture du Pas-de-Calais, une quinzaine de ces communes a réussi à rattraper le coup hier après-midi. Ce sont les maires qui ont alerté la Préfecture sur ces différents dysfonctionnements.

Dans le Nord, il y a également eu des dysfonctionnements d'après Patrick Kanner, Le président du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat - Conseiller départemental du Nord : "Il y a la boucle des sénateurs socialistes qui m'ont fait remonté _des dizaines de témoignages de partout en France_. Il y a un préfet dans un département que je ne citerai pas qui a envoyé un texto à l'ensemble des maires et des parlementaires de son département à 18 heures pour dire que seulement 53% des professions de foi avaient été distribuées dans ce département. Vu les témoignages que j'ai des militants du parti socialiste ce sont des dizaines de milliers de nordistes qui n'ont pas reçu leurs professions de foi pour ce second tour des élections. Il y a une terrible responsabilité qui est engagée, l'Etat a failli et il faut un appeler un chat un chat. C'est la première fois dans la 5e république que nous connaissons un tel chaos." Pour Patrick Kanner, il faut que Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, reconnaisse sa responsabilité : "On ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Lors des élections législatives partielles il y avait déjà eu des problèmes. C'est vrai que Monsieur Darmanin était très occupé il était candidat à deux élections en même temps dans les Haut-de-France et ministre. Chacun sait que c'est un surhomme mais en tout cas le surhomme n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités." Patrick Kanner a demandé au Président du Sénat de créer une commission d'enquête qui permettra de faire le point sur cette situation.

D'après la Préfecture du Nord, samedi à 17 heures, la société Adrexo avait effectué 80% de la distribution des professions de foi dans le Nord. La société s'est engagée hier soir à travailler jusqu'à minuit pour distribuer la propagande électorale à l'ensemble des électeurs.