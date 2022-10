De nouvelles démissions au sein de la majorité à la mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle

La crise s'aggrave au sein de la majorité municipale de Saint-Pée-sur-Nivelle. Les conseillers municipaux abertzale, alliés du maire Dominique Idiart aux dernières élections de 2020, démissionnent à leur tour. Ils l'annoncent dans une déclaration destinée aux habitants en date de ce jeudi 13 octobre. La majorité est de plus en plus fracturée, puisque récemment cinq conseillers issus de la liste du maire avaient déjà démissionné. Parmi eux, deux adjoints.

Des désaccords sur la gestion de la commune

Comme les cinq élus qui avaient déjà démissionné, les élus abertzale du groupe Senpere Bai, évoquent des "désaccords sur la gestion communale" et "la gestion du personnel". Ces élus avaient rallié la liste du maire Dominique Idiart dans l'entre-deux-tours des dernières élections municipales ; "Pour la première fois, nous pensions enfin être acteurs et assurer notre mission auprès des Senpertar" précisent les démissionnaires dans leur déclaration écrite.

Ces derniers reconnaissent quelques succès en début de mandat, comme l'obtention d'un financement pour les travaux du lac qui étaient bloqués depuis 2017. Mais depuis, cette entente s'est bien détériorée selon les élus abertzale qui égrènent les motifs de griefs : "rétention volontaire des informations, difficulté pour l'obtention de certains documents nécessaires à notre réflexion, absence de débat et de travail de réflexion sur la gestion du personnel et surtout une vision étroite et à court terme de la gestion de la commune". Déjà interpellé à ce sujet par les membres de sa liste qui ont démissionné récemment, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle reconnaissait l'existence de points d'amélioration, tout en précisant qu'il s'était déjà engagé à faire mieux sur plusieurs plans. Par exemple en communiquant plus en amont les documents à son équipe municipale, ou encore en mettant en place des réunions tous les 15 jours.

De nouvelles élections ?

Ces nouvelles démissions au sein de la majorité vont-elles mener à la tenue de nouvelles élections municipales, totales ou partielles ? Les textes existant sur le sujet sur les sites des préfectures précisent que le renouvellement intégral du conseil municipal dans les villes de plus de 1 000 habitants doit être organisé "lorsqu’il ne peut plus être fait appel au suivant de liste et que le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres", ce qui vu le nombre de démissions pourrait être le cas de figure à Saint-Pée-sur-Nivelle. Cela dépend notamment de la réponse des personnes qui se trouvaient sur la liste de Dominique Idiart aux dernières élections et qui n'ont pas été élus (ce qui se trouvent sur les dernières places de la liste).