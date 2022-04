De nouvelles élections municipales à Saint-Pierre-des-Nids après la démission du maire pour raisons de santé

Philippe d'Argent, élu maire de Saint-Pierre-des-Nids en 2020, démissionne pour raisons de santé, la Préfecture de la Mayenne actant ce départ en plein mandat. Il avait pris la suite d'Angélique Poix qui ne s'était pas représentée. Philippe d'Argent s'était installée dans ce joli village du nord-est mayennais dans les années 2000 avec sa famille et s'était beaucoup investi dans la vie associative et politique locale.

Cette démission provoque de nouvelles élections municipales à Saint-Pierre-des-Nids. Le scrutin sera organisé dans les trois mois. Les électrices et les électeurs de la commune seront donc appelés à trois reprises aux urnes cette année, avec la présidentielle (10 et 24 avril) et les législatives (12 et 19 juin). D'ici là, c'est le premier adjoint qui va assurer l'intérim.