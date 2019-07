De nouvelles études pour le projet de port de Bastia

Bastia, France

Le futur port de Bastia en débat à l’assemblée de Corse !

Les conseillers territoriaux de la majorité ont validé les études supplémentaires demandées par le conseil exécutif sur trois projets. Le premier notamment, défendu par Corsica Libera, prévoit l’extension du port actuel. Le second, envisage la création d’un nouveau port à la Carbonite. Enfin la troisième piste, défendue par Gilles Simeoni, appelée « Portu Novu » prévoit la création d’un port au sud de Bastia. La droite n’a pas voté ce rapport, et le groupe « Andà per dumane » s’est abstenu. Coût total de ces nouvelles études 1.4 M€.