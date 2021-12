De nouvelles têtes pour EELV Pays Basque

EELV se met en ordre de bataille avant les élections présidentielle et législatives. La biarrote Ana Ezcurra et l'azkaindar Jérémy Savatier sont les nouveaux co-secrétaires pour le Pays Basque, ils doivent préparer le parti au choc électoral.

Europe Ecologie Les Verts (EELV) revendique d'être le seul parti qui gagne des voix et des adhérents et veut que ça se voie. Les nouveaux co-secrétaires pour le Pays Basque sont de tous jeunes adhérents représentatif de la "vague verte" selon Sophie Bussière, ancienne secrétaire. Anna Ezcurra a 35 ans, avocate et chargée de cours en management, elle a adhéré en 2020 en participant aux municipales à Biarritz. Jérémy Savatier a 45 ans, ingénieur dans le cycle de l'eau, il siège dans l'opposition à Ascain. La tâche qui leur est assignée est claire. Pour la désormais ex-secrétaire Sophie Bussière : "on n'a plus le temps de convaincre de l'urgence écologique, on doit prendre le pouvoir".

Sophie Bussière, elle est élue à la région Nouvelle-Aquitaine dans l'opposition, et siège au conseil fédéral des Verts. Alice Leiziagezahar et Jean Lissar sont pour leur part porte-parole. EELV revendique une centaine d'adhérents en Pays Basque, et le nouveau bureau fédéral est composé de 15 personnes. Ils œuvrent déjà à la campagne présidentielle de Yannick Jadot et préparent les législatives. Une rencontre est prévue avec les abertzale d'EH Bai pour une première prise de contact et EELV espère rencontrer toutes les formations de gauche