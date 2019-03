De nouvelles têtes tombent à la Préfecture de police de Paris

Le gouvernement continue de sévir après les violences de samedi sur les Champs-Elysées. En plus du préfet de police de Paris Michel Delpuech, l'exécutif va mettre fin aux fonctions d'au moins deux autres haut dirigeants.

Les fusibles sautent de partout, rue de Lutèce. Au lendemain de l'annonce du remplacement du préfet de police de Paris, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez avait promis mardi matin "d'autres sanctions". Elles n'auront pas tardé. Frédéric Dupuch, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) a été relevé de ses fonctions, d'après des sources gouvernementales. Arrivé en janvier 2018, il lui est notamment reproché une note de service demandant aux policiers de limiter l'usage du LBD 40 dans le cadre du maintien de l'ordre.

Le préfet de police aura un nouveau "dircab"

Autre fonctionnaire de la "PP" prochainement remercié, Pierre Gaudin le directeur de cabinet du préfet de police de Paris. Didier Lallement, le nouvel homme fort nommé mercredi par le Conseil des ministres, choisira lui-même son bras droit.

Didier Lallement, le nouveau préfet de police, sera officiellement nommé mercredi. © AFP - Mehdi Fedouach

Ces départs devraient être officialisés dans les prochains jours. Les spectaculaires scènes de saccages et de pillages de samedi sur les Champs-Elysées ont donc poussé l'exécutif à bouleverser en profondeur la haute hiérarchie de la Préfecture de police de Paris. Le gouvernement avait explicitement mis en cause la chaîne de commandement dans la gestion du maintien de l'ordre. Le Premier Ministre Edouard Philippe regrettant notamment des "consignes inappropriées" et une "inhibition" des forces de l'ordre face aux casseurs.