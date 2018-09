Naintré, France

Ils ont milité ensemble chez les Verts, ils ont été au sein du même "Parti écologiste" avant que leurs chemins politiques se séparent en 2017 (l'un est devenu macroniste, pas l'autre) : Véronique Massonneau se réjouit de voir François de Rugy nommé au ministère de l'écologie.

"Beaucoup moins de confort qu'au perchoir"

"Sa décision est extrêmement courageuse. Il quitte le perchoir, un poste plus stable et confortable que celui de ministre de l'écologie. On ne compte plus les hommes et les femmes qui se sont succédés à ce poste, quelque soit la majorité au pouvoir..."

"Anti-nucléaire de toujours"

L'ancienne parlementaire châtelleraudaise ajoute : "C'est un écologiste convaincu, un anti-nucléaire de toujours, favorable aux énergies renouvelables. Espérons qu'Emmanuel Macron lui donnera des moyens et l'écoutera au moment des grands arbitrages. On va vite savoir s'il a le champ libre avec l'arrivée de plusieurs textes très importants comme la loi Alimentation ou le plan pluriannuel de l'énergie".