De Saint-Pierre-des-Corps à Tournon-Saint-Pierre : la troisième circonscription d'Indre et Loire est la plus peuplée

A J-4 du premier tour des législatives, France Bleu Touraine vous propose un zoom sur la troisième circonscription d'Indre et Loire. La circonscription la plus peuplée du département.

La circonscription du Lochois est la plus peuplée du département. D'après le dernier recensement de l'INSEE, 132.000 personnes y vivent actuellement.

Une circonscription longue de 90 kilomètres qui comporte des villes de l'agglomération de Tours comme Saint-Pierre-des-Corps, Chambray-lès-Tours où Saint Avertin, elles réunissent quasiment la moitié de la population de la circonscription. Plus au sud, les soixante-huit communes du lochois sont plus petites avec des villages comme Ligueil ou Tournon-Saint-Pierre.

La 3ème circonscription d'Indre et Loire - Infographie

De nombreux enjeux ruraux

Parmi les enjeux pour les prétendants au siège de député, le transport fait partie des mots clés. Parmi les promesses : l'augmentation du nombre de TER avec Tours et puis des travaux sur la Route Départementale 943 que les automobilistes trouvent dangereux.

Pour les villes les plus au nord, la lutte contre le chômage fait partie des enjeux majeurs.A Saint Pierre des Corps le taux de chômage est le plus important de toute la circonscription avec plus de 18% de sans emplois, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale.

On note aussi les questions agricoles qui touchent les électeurs et puis l'accès au numérique. Il reste encore des zones blanches et cela repousse les entreprises qui veulent s'installer dans le lochois.

13 candidats pour un seul siège

Au total il y a 13 candidats.

Dans cette circonscription, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle et pourtant la République en Marche n'a investi aucun candidat pour les législatives. Pas de candidat mais sur l'affiche de campagne de l'ancienne ministre socialiste Marisol Touraine il est inscrit "candidate de la majorité avec Emmanuel Macron" et les couleurs du parti socialiste ont disparues. L'ancienne ministre veut officiellement entrer dans la majorité.

Le choix que je fait c'est de soutenir la majorité d'Emmanuel Macron et d'accompagner le travail qui est fait mais, femme de gauche, je suis attentive à un certain nombre de préoccupations". Marisol Touraine

Mais l'ancienne ministre de la santé l'affirme, elle est toujours socialiste. Une ambiguïté qui agace à la fois chez les Macronistes, mais aussi au Parti Socialiste, la fédération d'Indre et Loire a demandé l'exclusion de la candidate.

La candidate de la France Insoumise espère bien profiter de cette ambiguïté Sylvie Adolphe, 51 ans, bibliothécaire à Loches veut incarner la seule alternative à Gauche.

Marisol Touraine a trahi les idéaux socialistes. De façon générale la politique de droite menée par des dirigeants socialistes a dégoûté les électeurs de gauche. Ils pensent que la gauche ne peut rien faire.

La candidate de 51 ans est confortée par le score à la présidentielle de Jean Luc Mélenchon. Dans sa circonscription il y a eu 18,91% d'insoumis.

A droite, la bataille des investitures

A droite, à l'origine, le candidat les Républicains c'était Marc Angenault, le maire de Loches. Mais pendant la campagne présidentielle, Il a perdu son investiture au profit de Sophie Auconie lors d'un accord entre les Républicains et l'UDI mais Marc Angenault a voulu maintenir sa candidature.

Moi je suis l'élu local, a partir de là ça pourra se faire, une élection c'est toujours difficile mais ça se fera"

De son coté Sophie Auconie ne craint pas Marc Angenault. La conseillère municipale de Tours se méfie surtout la candidate du Front National, Eva Kukulski.

Une candidate que l'on ne voit nul part. Elle a refusé d’être présente à l'ensemble des débats organisés, on ne la voit pas sur les marchés, au quotidien. Et cette femme risque d’être au second tour et ça m'inquiète vraiment".

La candidate du Front National Eva Kukulski que nous avons sollicité à plusieurs reprises sur France Bleu Touraine. Elle n'a jamais répondu à nos demandes d'interview.