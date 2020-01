Débarquée par EELV, Clothilde Ollier maintient sa candidature aux municipales à Montpellier

Alors que le parti EELV vient de lui retirer l'investiture pour les municipales à Montpellier en mars prochain, Clothilde Ollier annonce le maintien de sa candidature à la tête d'une liste indépendante. Au risque de morceler un peu plus le vote écologiste.

Montpellier - France

La riposte était attendue. Ce lundi 20 janvier, Clothilde Ollier fraîchement débarquée par Europe Écologie-Les Verts de la tête de liste pour les élections municipales à Montpellier, annonce qu'elle sera bel et bien candidate en mars prochain. "Plus que jamais déterminée", 48 heures après la décision du parti de la suspendre à titre conservatoire sur décision unanime du bureau exécutif. Raison invoquée : les tensions devenues ingérables entre la candidate et une partie des militants montpelliérains. Le parti aurait voulu éviter une crise interne. A défaut, cette décision accentue les divisions à gauche.

Rapprochement avec LFI

Cette infirmière de 45 ans, militante syndicale et ex-maire de Murles, avait été désignée tête de liste en octobre dernier après avoir remporté la primaire citoyenne face à Jean Louis Roumegas. Elle était depuis en tête des sondages - le dernier la donnait gagnante dans tous les cas de figure au second tour. Scénario qui a sans aucun doute conforté son choix de rester dans la course. Elle bénéficie du soutien officiel d'une partie de La France Insoumise, le mouvement "Confluence". Rapprochement d'ailleurs mal perçu par une partie des militants écologistes et qui explique en partie la rupture.

Entourage remanié

EELV l'accuse d'avoir peu à peu remanié son entourage, aux dépends des Verts et au profit des Insoumis. Dernièrement son binôme dans la campagne, Manu Raynaud avait été évincé et remplacé par le politologue Jean-Yves Dormagen, nommé nouveau directeur de campagne. Pour preuve les tweets rageurs de Julien Bayou, secrétaire national du parti EELV , qui a posté ce dimanche : "La tête de liste avait tourné le dos à tous les engagements vis à vis du collectif, y compris sur des propositions écologistes phares (diesel, place de la voiture en ville, qualité de l'air...). Il n'y avait quasi plus de candidat-es écologistes sur la liste".

