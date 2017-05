Débat présidentiel: les soutiens tourangeaux des candidats réagissent sur France Bleu Touraine

Le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen était tendu, ce mercredi soir. Les attaques ont souvent éclipsé les propositions des deux prétendants à l'Elysée. Ce jeudi matin, les soutiens des deux candidats en Indre-et-Loire sont revenus sur ce duel, sur France Bleu Touraine.

Les français méritaient-ils un meilleur débat ? Daniel Labaronne, maire de Bléré et soutien d'Emmanuel Macron, le reconnaît: "c'était un peu compliqué de suivre ce débat, avec toutes invectives que Marine Le Pen a lancé à Emmanuel Macron". Invité de France Bleu Touraine ce jeudi 4 mai, l'élu a trouvé son candidat "relativement calme". Daniel Labaronne note qu'Emmanuel Macron a non seulement "fait un certain nombre de propositions", mais qu'il "les a chiffrées". Un projet qui lui semble "cohérent, convainquant". Pour le maire de Bléré, "on a bien vu que dans ce débat, il incarnait la fonction présidentielle alors que manifestement, Marine Le Pen n'avait pas la stature d'un chef d'état". Daniel Labaronne estime que Marine Le Pen n'a fait _"pratiquement aucune proposition, et dit un certain nombre de contre-vérités"_.

Du côté de la direction du FN, en Touraine, on se dit satisfait de ce débat. Véronique Péan, la présidente du FN37, était elle aussi invitée de France Bleu Touraine, ce jeudi 4 mai. Pour elle, "ce débat à été très révélateur du choix qui s'offre aux français dimanche, le choix entre la continuation du quinquennat de François Hollande ou bien Marine Le Pen, l'alternance véritable". Véronique Péan estime que les attaques à répétition de Marine Le Pen n'étaient pas un problème, au contraire. "Elle a parlé fort et clair, quitte à bousculer les codes du médiatiquement correct", indique la patronne du FN en Indre-et-Loire.