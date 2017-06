DEBAT : 2ème circonscription de l'Hérault

France Bleu Hérault a choisi la 2ème circonscription de l'Hérault pour son débat d'entre 2 tours. C'est la seule circonscription 100% montpelliéraine. stéphanie Jannin a obtenu 28.5 % au 1er tour, Muriel Ressiguier 22.8 %.

Dimanche, les électeurs de l'Hérault auront 18 candidats à départager. Il y aura pour ce second tour, 7 duels LREM/FN et 2 duels LREM/FI.

Dans la 2ème circonscription, nous sommes au cœur de Montpellier, l'Ecusson, Antigone, les Arceaux, les Beaux-Arts et les quartiers dits sensibles comme la Paillade, le Petit-Bard et Celleneuve.

La 2ème circonscription est celle dans laquelle le résultat est peut-être plus incertain qu'ailleurs. Les scores du 1er tour sont serrés. 1489 voix séparent Stéphanie Jannin, propulsée à la mairie de Montpellier par Philippe Saurel et investie par En Marche grâce à lui et Muriel Ressiguier, élue à la mairie de Montpellier et à la Région pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

La dynamique est du côté de Stéphanie Jannin. Elle arrive en tête, parfois largement, dans l'hyper centre de Montpellier, aux Arceaux ou encore dans le quartier des Beaux Arts. C'est beaucoup plus serré à Gambetta. A l'inverse, Muriel Ressiguier double son adversaire d'un cheveu dans les quartiers populaires de la Paillade, Petit-Bard et Celleneuve. Muriel Ressiguier qui bénéficie de soutiens ce matin du PS , des écologistes, du parti radical et des communistes. Stéphanie Jannin qui pourrait payer auprès des électeurs sa convocation en septembre devant le tribunal correctionnel de Montpellier, pour des soupçons de prise illégale d'intérêt.

L'issue de ce second tour dépend surtout des abstentionnistes. Un taux record d'abstention dans cette circonscription : 57,3 %, jusqu'à 80 % à l'école de Heidelberg dans le quartier de la Paillade.

Le débat entre Stéphanie Jannin et Muriel Ressiguier s'est déroulé en 3 temps.

3 mots pour définir vote mandat de future députée

Muriel Ressiguier : Ecologie, Solidarité, Démocratie

Stéphanie Jannin : Citoyenne, non Dogmatique, Renouvellement

Paroles d'habitants

Les abstentionnistes. Il sont entre 65 % et 80 % dans les quartiers dits sensibles du Petit-Bard, de la Paillade et de Celleneuve.

Un taux d'abstention qui pose une vraie question de légitimité puisque si l'on compare les scores au nombre d'électeurs (60 0000 dans cette circonscription) Stéphanie Jannin a recueilli 12 % des suffrages et Muriel Ressiguier 10 %.

L'avenir des quartiers sensibles à travers le logement et la mixité sociale.