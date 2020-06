Débat à Metz : l’heure des retrouvailles entre les trois qualifiés au second tour des élections municipales

Depuis l’annonce de la date du second tour des élections municipales, le 28 juin, la campagne a repris. A Metz, le premier débat entre F.Grosdidier (LR et centre), X.Bouvet (EELV) et F.Grolet (RN) se tiendra ce mardi 9 juin à 14h30, avec France Bleu Lorraine, ViàMirabelle et le Républicain lorraine.

Les listes sont déposées depuis le 2 juin, la campagne du second tour des élections municipales a bel et bien repris. Les électeurs sont appelés à revenir (ou venir tout simplement) aux urnes le 28 juin.

A Metz, premier temps fort de cette campagne, le débat entre les trois candidats qualifiés ce mardi 9 juin en direct à 14h30 sur la page Facebook de France Bleu Lorraine nord et en différé le soir même à 19 heures sur l’antenne de France Bleu Lorraine. Un débat co-organisé avec ViàMirabelle et le Républicain lorrain, le premier d’une série puisque un second débat sur Metz se tiendra trois jours avant le scrutin. Avant cela, le 16 juin les candidats qualifiés à Forbach seront invités à débattre et le 23 juin ceux de Thionville.

Santé, mobilité et logement au programme

Ce mardi 9 juin, les trois candidats messins s’exprimeront autour de trois thèmes : la santé, la mobilité et l’environnement, le logement et l’urbanisme. Le plateau est composé de François Grosdidier (29,76% au 1er tour), candidat LR et du centre, vient de fusionner avec Béatrice Agamenonne (6,19%), candidate dissidente de LREM. En deuxième position, Xavier Bouvet (24,97%) qui n’a pas modifié sa liste d’union de partis de gauche, écologistes et du mouvement citoyen Esplanade. Xavier Bouvet a reçu l’investiture d’Europe écologie les verts. La dernière qualifiée est Françoise Grolet (11,79%) du Rassemblement national.

