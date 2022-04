DÉBAT - Bruno Questel, député eurois (LREM), face à Guillaume Pennelle, conseil régional normand (RN)

Au lendemain du débat entre les deux candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine le Pen, ce jeudi 21 avril, France bleu Normandie a organisé les prolongations : Bruno Questel, député eurois (LREM), face à Guillaume Pennelle, conseil régional normand (RN).

Les deux hommes politiques ont échangé pendant plus de 20 minutes sur France bleu Normandie.

Emmanuel Macron face à Marine le Pen : le débat d'entre-deux-tours a duré près de trois heures, dans une ambiance moins tendue qu'il y a cinq ans. Le lendemain, ce jeudi 21 avril, France bleu Normandie a prolongé les échanges en confrontant le député marcheur eurois Bruno Questel au chef de file du RN dans la région, Guillaume Pennelle.

Il faut reconcilier l'ensemble des Français après un quinquennat qui a malmené la démocratie

- Guillaume Pennelle (RN)

"C'est un bilan catastrophique, assure le conseil régional. On a, avec Emmanuel Macron, de la fausse compétence. On l'appelle, visiblement le Mozart de la finance mais il a endetté la France à hauteur de 600 milliards d'euros pendant son quinquennat et ça n'est pas lié au Covid, les deux tiers sont liés à sa mauvaise gestion."

La baisse de la TVA, c'est une baisse de recettes pour l'État à moyen et long terme

- Bruno Questel (LREM)

Bruno Questel lui répond en pointant du doigt une mesure du programme de Marine le Pen : supprimer la TVA sur 100 produits de premier nécessité. "Le bouclier tarifaire que nous avons mis en place est beaucoup plus efficace qu'une baisse de la TVA, lâche-t-il. M.Pennelle nous dit "qu'est ce que vous avez fait de l'argent, il faut le rendre aux Français" mais là il propose de baisser encore les recettes de l'État."

La question des énergies renouvelables et des éoliennes a aussi été évoquée. Retrouvez ici le débat en intégralité :