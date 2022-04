Débat d'entre deux tours avec Antoine Villedieu (RN) et Bruno Kern (LREM) sur France Bleu Belfort Montbéliard

Débat politique ce vendredi 5 avril sur France Bleu Belfort Montbéliard entre les deux représentants dans le Nord Franche-Comté des candidats Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour le second tour de l'élection présidentielle.

Il vous reste 10 jours pour faire votre choix pour le second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril. D'ici là, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont sur le terrain pour tenter de convaincre. Leurs représentants en régions se mobilisent eux aussi. Bruno Kern, référent de La République En Marche pour le Territoire de Belfort et Antoine Villedieu, délégué départemental du Rassemblement National de Haute-Saône ont confronté leurs positions dans un débat spécial présidentielle d'entre deux tours en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi 15 avril. Voici ce qu'il faut retenir de ce débat.

Climat de violence dans la campagne d'entre deux tours

C'est un climat qui peut s'expliquer. On a eu cinq ans de gouvernement Macron qui a méprisé les Français, qui les insultés, qui s'est passé de les écouter - Antoine Villedieu

Si précisément, c'est une violence qui résulte d'Emmanuel Macron, je ne vois pas pourquoi les militants RN viennent dans les meetings de Marine Le Pen pour eux aussi, mettre de la violence. Donc, c'est plutôt une expression générale - Bruno Kern

Le pouvoir d'achat, au cœur de la campagne

Vous avez d'un côté Robin des Bois, c'est à dire celui qui va ponctionner les pauvres pour donner aux riches, incarné par Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle, propose aujourd'hui de ramener la TVA de 20 à 5,5% - Antoine Villedieu

Avec la TVA à 5,5% de Marine Le Pen, c'est une augmentation de 150 à 200 euros de la facture d'électricité. Et avec le bouclage des prix d'Emmanuel Macron, c'est plus 30 ou 40 euros - Bruno Kern

Les retraites, gros point de désaccord entre Macron et Le Pen

Les métiers pénibles seront pris en considération en fonction des situations individuelles et ils pourront partir plus tôt en retraite - Bruno Kern

La position sur la retraite d'Emmanuel Macron est inhumaine. Avec Marine Le Pen ceux qui auront 40 annuités, pourront partir à 60 ans - Antoine Villedieu

Les électeurs mélenchonistes seront déterminants pour le second tour

" Il faut leur dire que ce sont des républicains, des démocrates et qu'ils ne peuvent pas laisser le pouvoir à quelqu'un qui veut mettre en place un système qui nous amène à la catastrophe - Bruno Kern