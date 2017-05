Débat de l'entre deux tours: soirée chez des militants Pro-Macron à Pau

Le débat de l'entre deux tours, une tradition pour les électeurs, en particulier pour ceux qui vont sur le terrain pour tracter pour les candidats. Reportage auprès de quatre militants Macronistes qui ont suivi les échanges.

"Ah elle attaque fort", s'exclame Claudine, cette militante pour Emmanuel Macron, ciblant la candidate du Front National. Marine Le Pen a effectivement attaqué le candidat En marche dès sa première prise de parole.

Claudine a été invitée par son collègue, Alain, responsable du comité de soutien Pau Est Idros. Ils ont passé la soirée à quatre pour suivre les échanges entre les deux candidats. Sur la table, des bonbons. Les quatre amis réagissent aux prises de paroles de leur candidat, mais aussi et surtout aux répliques de Marine Le Pen. Quand la candidate du Front National parle des réductions d’impôts dans son programme, dans le salon d'Alain, on répond immédiatement "mais comment vous le financez ?", puis quand la réponse ne vient pas "Mais répondez !".

Des militants sereins

Dans la bonne humeur, ils échangent aussi avec d'autres militants par SMS, en gardant un oeil aussi sur les réseaux sociaux.

Au terme de ces deux heures et demi de débats, Claudine est soulagée, "j'étais un peu inquiète avant ce débat, j'avais peur pour Emmanuel Macron, mais maintenant je suis rassurée, je sais qu'il va gagner". Ce qu'il ressort de ce débat pour ces militants, ce sont "les critiques de Marine Le Pen à l'encontre d'Emmanuel Macron" et qu'elle "était sur la défensive et n'a pas présenté son programme".

Qui des deux candidats a le plus convaincu ? Réponse dans les urnes dimanche.