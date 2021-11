Débat de la droite : l'ancien adjoint de Bordeaux regrette une "carence d'hommes politiques majeurs"

Après plus de 60 ans de vie politique où il a empilé les différentes casquettes d'élu, Jacques Valade se livre dans son ouvrage "Itinérantes inattendues" (Éd. Le Bord de l'eau) qui paraît en ce début novembre. Présenté sous la forme d'un entretien avec le politologue bordelais Jean Petaux, l'ouvrage sillonne une partie de l'histoire politique girondine sous le prisme de la carrière de l'enfant de Nansouty. Jacques Valade a été député, sénateur, président du conseil départemental de Gironde et du conseil régional d'Aquitaine mais surtout ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une vie politique entamée en 1970 grâce à un coup de fil

Il nous reçoit dans sa maison - dont la décoration laisse entrevoir un goût prononcé pour l'Asie - pour évoquer son entrée à l'Assemblée Nationale. "Le coup de téléphone de Chaban-Delmas à la gendarmerie du Cap-Ferret qui me recherchait au travers une annonce dans les haut-parleurs pour m'inciter à aller au poste pour l'appeler. J'étais en villégiature au Canon, sur la presqu'île. C'est comme ça que j'ai été nommé suppléant au poste de député !", s'amuse le nonagénaire.

Je considérais, et Chaban-Delmas le premier, que j'étais un successeur potentiel - Jacques Valade

Son seul regret, qu'il ne verbalise pas en tant que tel, c'est celui de ne jamais avoir accédé au Palais Rohan. Alain Juppé le devancera à la succession de Jacques Chaban Delmas au poste de maire de Bordeaux. Dans ce livre, il revient sur la façon dont le futur Premier Ministre lui a damé le pion. "Je n'ai pas de regrets. Certes, j'ai été l'adjoint de Chaban pendant 20 ans (comme suppléant à la députation puis comme adjoint au maire de Bordeaux, N.D.L.R) avec une confiance réciproque. Je considérais, et Chaban-Delmas le premier, que j'étais un successeur potentiel."

Il ne nie pas le "conflit personnel et politique" mais ne manque pas de souligner la danse du ventre de son mentor au moment de désigner son héritier. "Il recule l'échéance pour mieux circonvenir celles et ceux qui pourraient contrarier ses desseins et son calendrier", écrit Jacques Valade à propos de Jacques Chaban-Delmas

Son regard sur le délitement de la classe politique actuelle

Si ce long entretien transpire le respect pour celui qui a dirigé Bordeaux pendant 47 ans, un homme doté d'un "exceptionnel sens politique" (p.74), Jacques Valade est moins dithyrambique à l'endroit des acteurs actuels de la vie politique. Ce dernier ne tire pas particulièrement sur sa famille politique - la droite traditionnelle - mais plutôt sur un casting qui est, pour lui, un pis-aller. "C'est la déliquescence de la classe politique, pour des raisons qui sont dues au temps qui a passé. Il faut aussi constater qu'il y a une carence d'hommes politiques majeurs où que ce soit : à gauche comme à droite et mêmes sur les extrêmes."

C'est la déliquescence de la classe politique - Jacques Valade

Il poursuit en prenant des exemples marquants pour lui : "Il manque des personnalités éminentes comme De Gaulle, Pompidou, Mitterrand Sarkozy et Chirac, c'est évident."