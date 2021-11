Débat des candidats LR : Eric Ciotti offensif sur l'immigration

Oui, il l'assume et le répète : en cas de duel Macron-Zemmour au second tour de l'élection présidentielle en avril prochain, il votera bien pour le polémiste pas encore officiellement candidat. Eric Zemmour a claironné ses différences idéologiques ce lundi soir, lors du premier débat entre les cinq candidats à l'investiture LR pour l'élection présidentielle. Face à lui, Michel Barniel, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Philippe Juvin. Ambiance cordiale et apaisée, consensus sur presque tous les sujets à quelques subtilités près, hormis sur les question de l'immigration et de leur rapport à Eric Zemmour.

Oui notre société change, si il faut parler de grand remplacement je parle de grand remplacement !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alors que tous les autres candidats refusent l'idée même de partager quoi que ce soit avec Eric Zemmour, le député azuréen lui est clair : "Eric Zemmour dresse un constat que je ne nierai pas." Même si il rappelle son attachement indéfectible à sa famille politique : "nous, nous avons les réponses pour sortir de cette situation. Je ne suis pas sûr que lui ait ces réponses. Pour moi les seuls qui peuvent redresser le pays sont ici". Eric Ciotti assure vouloir "couper le robinet d'eau tiède" et regarder les problèmes "sans tabou".

Les adhérents du parti devront choisir leur candidat lors d'un grand congrès du 1er au 4 décembre