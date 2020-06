Débat du second tour à Périgueux : trois visions pour l'avenir de la dalle Montaigne

Le quartier commercial Montaigne a fait couler beaucoup d'encre pendant le mandat d'Antoine Audi. Ce projet prévoyait l'aménagement de commerces sur cette place dédiée actuellement au stationnement en face du tribunal de Périgueux.

Une "belle place dans la ville" pour Delphine Labails

Le projet du quartier commercial Montaigne a soulevé de nombreuses oppositions notamment à gauche. La cheffe de file de l'opposition, Delphine Labails a d'ailleurs rappelé au cours du débat organisé sur France Bleu Périgord qu'elle avait déposé un recours "en son nom propre" contre cette cession "je n'ai pas attendu la campagne électorale pour agir". La candidate de la gauche estime que la place Montaigne est "une belle place dans la ville, il faut qu'elle garde une fonction de stationnement et qu'elle soit complétée par des éléments d'agrémentation".

Delphine Labails a répondu à Patrick Palem sur ce projet en affirmant que "certains de ses colistiers avaient voté comme un seul homme pour ce projet de quartier Montaigne".

Une place sans voiture pour Patrick Palem

Patrick Palem, candidat centriste soutenu par la République en Marche souhaite abandonner le projet de quartier commercial et créer à la place une place "végétalisée avec des jeux pour les enfants, pour les familles, avec des équipements sportifs". Patrick Palem souhaite construire une maison des produits du Périgord et du savoir-faire.

Le candidat centriste souhaite réaménager cette place sans voitures : "le projet Montaigne ne peut pas rester un endroit où les voitures se garent. L'attractivité de notre ville, elle est liée aux places et certaines ont été aménagées de manières très intéressantes sous le mandat précédent et c'est évident qu'il faut continuer et qu'il faut sortir petit à petit les voitures".

Un projet Montaigne revu et corrigé après la crise selon Antoine Audi

Aujourd'hui, le maire sortant, Antoine Audi semble avoir revu son projet. Il ne s'agit plus d'installer uniquement des commerces mais d'y ajouter des services : "dire que cette place est un patrimoine magnifique alors que c'est juste une dalle en béton avec des voitures dessus, je suis moins spécialiste du patrimoine que monsieur Palem mais là non, ce n'est pas possible. Végétaliser, mettre des arbres sur la dalle Montaigne, non ce n'est pas possible car il y a un parking dessous. Alors le projet du quartier Montaigne, la crise sanitaire est passée dessus et l'évolution de nos modes de consommation réinterrogent bien évidemment le quartier Montaigne en tant que complément de l'existant. Les discussions sont engagées avec le promoteur pour infléchir ce projet pour que ce ne soit pas seulement un lieu de destination commercial mais un lieu de destination qui permette d'avoir à la fois des commerces, des services, des loisirs urbains et du développement territorial".