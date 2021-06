Débat et des Hauts-de-France l'émission pour mieux connaître les candidats aux régionales

Pour mieux connaître les candidats aux élections régionales dans les Hauts-de-France, France Bleu Nord, la Voix du Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais vous proposent une nouvelle émission à partir de ce lundi : Débat et des Hauts-de-France. Une émission de 18h à 19h.

C'est la dernière ligne droite. Les 20 et 27 juin, les habitants des Hauts-de-France vont voter pour désigner les conseillers régionaux et ainsi choisir le président de la région Hauts-de-France. 7 candidats sont en lice :

Une région fière forte et rassemblée – Tête de liste : José EVRARD

Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs – Tête de liste : Eric PECQUEUR

Une région qui vous protège avec Sébastien Chenu – Tête de liste : Sébastien CHENU

Pour le climat, pour l’emploi avec Karima Delli. Union de la gauche et des écologistes – Tête de liste : Karima DELLI

Se battre pour vous ! – Tête de liste : Xavier BERTRAND

Face à l’inefficacité de l’État, une seule solution : une France fédérale ! - Tête de liste : Alexandre AUDRIC

Hauts-de-France unis – Tête de liste : Laurent PIETRASZEWSKI

4 candidats sur le grill

Pour mieux connaître les candidats principaux, France Bleu Nord vous propose une émission spéciale à partir de ce lundi en partenariat avec la Voix du Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tous les soirs de la semaine de 18h à 19h, les candidats viendront détailler leur programme, leurs idées, leur ambition pour la région. Débat et des Hauts-de-France vous permettra aussi de mieux connaître leur vie, leurs passions et leur quotidien en dehors de la politique. Vendredi, les journalistes des 3 médias et le politologue Tristan Haute évoqueront les enjeux du premier tour. Une émission a retrouver sur France Bleu Nord en direct et en Facebook live sur lavoixdunord.fr et hdf.france3.fr

Vos questions sur les pages Facebook

Vous souhaitez poser des questions aux candidats, contribuer au débat, vous pouvez participer sur la page Facebook de France Bleu Nord, de France 3 Nord-Pas-de-Calais et La Voix du Nord. Vos questions seront lues en direct par nos journalistes.