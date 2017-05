On revisite le débat avec Olivier Véran (En marche !) et Bruno Desies (FN)

Bruno Desies (Front National) et Olivier Véran (En Marche !) débattent et analysent, sur France Bleu Isère, la prestation des deux candidats à l’élection présidentielle lors du débat de mercredi soir.

Quel candidat a été le plus convaincant hier soir ? Bruno Desies et Olivier Véran candidats pour les élections législatives en Isère, respectivement pour le Front national et En Marche ! sont au moins d'accord sur un point, ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a été "pénible". Pour Olivier Véran : "On a touché le fond" avec ce duel au cours duquel se sont multipliées les attaques personnelles entre les candidats, Olivier Véran dénonce "l'agressivité et les mensonges permanents de Marine Le Pen". Pour Bruno Desies, le niveau de ce débat est à l'image de "l’effondrement du niveau culturel général de notre système éducatif."

"Marine le Pen s'est re-diabolisée toute seule comme une grande" — Olivier Véran, représentant de En Marche !

Tout au long du débat, Marine Le Pen a invectivé avec véhémence Emmanuel Macron. Pour Olivier Véran, ces attaques répétées ont nui à la candidate du Front national : "Elle s'est re-diabolisée toute seule comme une grande". En réponse, Bruno Desies a dénoncé la médiatisation "favorable" dont bénéficie selon lui Emmanuel Macron : "Depuis 3-4 semaines, Emmanuel Macron a fait la Une plus de quarante fois."

S'il y a un point où la position des deux candidats à l'élection présidentielle est complètement opposée, c'est sur l'Europe et sa monnaie unique, l'Euro. Invité à éclaircir la position énoncé par Marine Le Pen lord su débat de mercredi soir, Bruno Desies affirme que Marine Le Pen "a essayé d'expliquer hier soir (mercredi 3 mai) le cheminement pour arriver à l'euro et le cheminement pour en sortir." Olivier Véran lui souligne, en réponse, l'incompréhension de ce passage de Marine Le Pen sur l'euro : "Si vous avez compris comment Marine Le Pen compte sortir de l'euro et ce à quoi cela allais nous amener, c'est qu'on vous a mal expliqué. J'ai écouté attentivement et je n'ai pas compris ce cheminement pour sortir de l'euro."

"Arrêtez de sortir la légende d'un FN qui serait borné replié sur lui-même et limite alcoolique" — Bruno Desies, représentant du Front national

A l'image de Marine Le Pen lors du débat de mercredi soir, Bruno Desies a tenté de défendre 'limage de son parti : "Ne me ressortez pas à moi qui ai passé 20 ans en Asie du sud-est et qui a épousé une étrangère, la légende d'un Front national qui serait borné, replié sur lui-même et limite alcoolique" s'est emporté l'élu régional frontiste. Il a ensuite dénoncé en conclusion une similitude entre François Hollande et son ancien ministre de l’Économie : "Emmanuel Macron est la filiation directe de François Hollande et la transmission sans couture de son héritage et de son projet". Son adversaire à lui choisi de s'adresser aux abstentionnistes et ceux qui comptent voter blanc le dimanche 7 mai : "Voter blanc ou s'abstenir pour ce second tour, c'est voter pour Marine Le Pen, j'espère qu'un grand nombre d'entre eux ont changé d'avis après le débat d'hier soir" a conclu Olivier Véran.