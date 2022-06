Débat houleux entre Adrien Morenas (LREM) et Hervé de Lépinau (RN), sur la 3ème circonscription de Vaucluse

A trois jours du second tour des élections législatives, les deux finalistes sur la 3ème circonscription de Vaucluse ont débattu, jeudi matin, sur France Bleu Vaucluse. Le député LREM sortant Adrien Morenas et le candidat RN Hervé de Lépinau ont confronté leur programme en direct, avec véhémence.

La crise climatique

France Bleu : l'entre-deux tours est marqué par les très fortes chaleurs. On attend 40 degrés vendredi à Carpentras - qui est traditionnellement la ville la plus chaude du Vaucluse. Et la sécheresse s'aggrave d'année en année. Vous allez conditionner votre action à la lutte contre le réchauffement climatique ?

Adrien Morenas : nous avons déjà pris la mesure de cette crise ces cinq dernières années, en soutenant des projets d’irrigation qui permettent aux agriculteurs de continuer à travailler. Aujourd’hui, il faut prendre des mesures de santé publique, avec la mise en œuvre des plans « canicule ». Il faut aussi porter des lois en faveur de la re-naturation des centres-villes et mettre des moyens pour l'isolation des écoles et des bâtiments publics.

Hervé de Lépinau : en fait, ça n'a pas beaucoup bougé ces dernières années. Pour aller plus loin, il faut incorporer, dans le code de l’urbanisme, la nécessité de réserver des surfaces à l’intérieur des villes pour éviter la bétonisation. Il faut aussi encourager la plantation d’arbres car on sait que la présence des arbres permet de diminuer la température ambiante.

La sécurité

France Bleu : on assiste, à Carpentras, à une montée de la violence dans les quartiers. Les cités des Amandiers et du Pou du Plan sont secouées ces dernières semaines par une série de fusillades. Une brigade de CRS est sur place depuis vendredi dernier. Que peut faire un député face à cette situation ?

Adrien Morenas : il peut, par exemple faire intervenir le Ministre de l'Intérieur pour avoir des moyens supplémentaires - c'est ce que j'ai fait pour obtenir la présence des CRS. La compagnie va rester quelques jours pour assurer le maintien de l'ordre pendant que les policiers font leur travail d'enquête. Mais il faut aussi lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, en étant plus dur avec ceux qui consomment. Il faut durcir la législation.

Hervé de Lépinau : ce qu'il faut, c'est une chaîne judiciaire qui fonctionne du début à la fin. Il faut protéger les policiers et faciliter leur action. Il faut permettre à la justice d'être réactive - elle ne doit plus être le parent pauvre des pouvoirs régaliens de la nation. Il faut avoir davantage de maisons d'arrêt. Et traiter l'immigration, nous savons que nous avons un gros problème avec les mineurs étrangers isolés.

Le pouvoir d'achat

France Bleu : près de 17% de la population de votre circonscription vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est presque trois points de plus que la moyenne nationale. La défense du pouvoir d'achat sera une de vos priorités en tant que député ?

Adrien Morenas : le Vaucluse a une particularité, c'est le poids des charges fixes inhérentes à la vie dans ce département. Aujourd'hui, nous avons un salaire qui est en dessous du salaire moyen national et desloyers qui sont bien plus excessifs. Il faut trouver un moyen d'encadrer les loyers. C'est une façon de retrouver du pouvoir d'achat direct. Et je rappelle que nous voulons indexer les retraites sur l'inflation, que nous voulons augmenter le point d'indice des fonctionnaires et que nous voulons baisser les charges pour les entreprises.

Hervé de Lépinau : Vous avez un bilan catastrophique en matière de pouvoir d'achat. Vous n'avez fait que taxer et surtaxer. Moi je l'ai dit, pour améliorer le pouvoir d'achat, il faut instaurer la TVA à 5,5% sur les carburants et supprimer la TVA sur un panier de 100 produits. C'est ce que proposait Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle.

