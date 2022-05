Législatives 2022 : débat sur la 5e circonscription de l'Isère, Saint-Egrève-Grésivaudan

La 5e circonscription de l'Isère présente un visage très contrasté, avec les massifs de Chartreuse et de Belledonne, la Valdaine, le lac de Paladru et des villes comme Saint-Egrève, Crolles ou Chapareillan.

Lors du débat organisé par France 3 Alpes et France Bleu Isère, trois thèmes ont été abordés par 5 des 11 candidats aux législatives des 12 et 19 juin prochains : la désertification médicale et l'accueil du grand âge, la montagne et le réchauffement climatique et enfin les mobilités, avec un trafic souvent compliqué par des bouchons récurrents aux heures de pointe.

Etaient présents autour de la table :

-Florence Jay, adjointe au maire de la Terrasse, candidate de Renaissance, le nouveau nom de LREM

-Enzo Dubois, candidat suppléants du Rassemblement National, le titulaire, Jérôme Santana étant absent pour cause de Covid.

-Frédéric Vergez, candidat de la Gauche Républicaine

-Jérémie Iordanoff, secrétaire national adjoint d'Europe Ecologie Les Verts, candidat de la NUPES, nouvelle union populaire écologique et sociale

-Quentin Férès, conseiller municipal à Domène, candidat de reconquête, le parti d'Eric Zemmour.