Débat Macron - Le Pen : cette famille Les Républicains de Saint-Étienne a fait son choix

L'enjeu du débat : convaincre les indécis. Il y en a chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon mais aussi chez ceux de François Fillon. France Bleu Saint-Étienne Loire a regardé le débat avec une famille de droite.

Le débat de l'entre-deux-tours a eu lieu hier soir. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Le candidat du mouvement En Marche face à celle du Front National. On a beaucoup parlé de l'indécision qu'il peut y avoir chez les électeurs de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est également le cas pour ceux du parti Les Républicains. François FIllon a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron mais le choix n'est pas toujours évident pour les sympathisant LR.

Roland, Virginia et leur fils Lionel tiennent l’hôtel le "cheval noir" en centre ville de Saint-Étienne. Même s'ils avaient déjà une petite orientation, ils n'avaient pas arrêté leur choix au début du débat, alors c'était un moment décisif pour eux. Ils se sont réunis dans une salle au rez de chaussée de leur hôtel avec quelques habitués, des Jeunes du parti Les Républicains. Et le débat a orienté ou confirmé le père, la mère et le fils, vers un bulletin de vote Emmanuel Macron dimanche prochain.

Elle attaque la personne mais de son côté, elle ne propose rien. (Roland)