Débat Macron-Le Pen : "Je n'ai rien vu de plus pitoyable depuis longtemps !" tonne le député Jean Lassalle

Le député des Pyrénées-Atlantiques a suivi le débat de l'entre-deux-tours, ce mercredi soir, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et ne mâche pas ses mots. Jean Lassalle dénonce les thèmes abordés mais aussi un manque de vision des deux candidats. Il confirme qu'il va voter blanc au second tour.

Jean Lassalle n'a visiblement pas apprécié le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce mercredi soir. Le député centriste de la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques et candidat déchu à l'issue du premier tour avoue même en être sorti "accablé et presque endormi. Je n'ai même pas pu arriver à la fin". Au premier tour, Jean Lassalle a convaincu plus de 1,1 million de Français (3,13% des électeurs) à l'échelle nationale mais il arrive au pied du podium dans le Pays basque avec près de 12%.

Un simulacre d'élection présidentielle totalement factice que nous venons de voir - Jean Lassalle

Selon lui, le débat et son cadre s'inscrivent dans un système bien en place, dont les deux candidats ont été "des domestiques. Ce système féroce a mis en place la financiarisation à la tête de tout. [...] Je n'ai rien vu de plus pitoyable depuis très longtemps ! Où a eu lieu ce débat ? Pas plus que pendant le simulacre d'élection présidentielle totalement factice que nous venons de voir". Il fustige aussi les questions posées aux deux candidats : "Les sujets ont été abordés en présence de deux journalistes bien proprets et qui ont surtout fait attention à ce que rien ne dépasse."

Il maintient son vote blanc au second tour

Ces deux heures et demie de débat n'ont donc pas réussi à faire changer celui qui candidatait pour la deuxième fois à l'élection présidentielle. Sur sa page Facebook, il avait annoncé qu'il voterait blanc pour le second tour. Il ne bouge pas d'un iota : "Je n'ai vraiment rien trouvé qui ait pu me faire changer d'idée. C'est un débat qui n'a dû empêcher les Français de dormir." Il avait toutefois expliqué que son vote n'était pas une consigne pour ses électeurs.