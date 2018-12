Débat national, ISF : Carole Delga la présidente de la région Occitanie réclame du concret

Toulouse, France

Le gouvernement doit préciser ce mercredi, à l'issue du conseil des ministres, comment va se dérouler le grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour tenir compte des revendications des gilets jaunes et réconcilier citoyens et politiques. Depuis deux ans, le conseil régional d'Occitanie a déjà organisé plusieurs débats à l'échelle de la région sur son nom , sur la desserte ferroviaire, et récemment sur l'alimentation. La socialiste Carole Delga livre donc ses attentes concernant le débat national.

"J'entends parler de deux mois de débat c'est vraiment beaucoup trop court et puis il faut que ce soir organiser par des professionnels de l'intelligence collective. On ne peut pas mener ce débat sur tous les sujets cela demande une grande préparation. Ce moment doit donner un vrai espoir, et déboucher sur des propositions concrètes, ça ne peut pas être de la poudre aux yeux , un gadget vue la situation du pays". Carole Delga

"Il faut donner un cadre, du temps et un but. Il y a déjà beaucoup de déception, il ne faut pas faire des annonces qui ne seraient pas suivies d'effet?" Carole Delga sur France Bleu Occitanie Copier

La présidente de la région Occitanie estime que le débat ne suffira pas. Elle demande le rétablissement complet de l'impôt sur la fortune.