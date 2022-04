Débat d'entre-deux-tours: Emmanuel Macron "percutant" pour la ministre Roselyne Bachelot, en visite à Bourges

En déplacement à Bourges, où se tient le premier grand festival de l'année, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a passé la soirée de ce mercredi avec des militants et élus LREM du Cher. Ils ont suivi le débat présidentiel d'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Qui est sorti vainqueur du grand débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle? Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont échangé pendant quasiment trois heures ce mercredi soir. Pour la ministre de la Culture, "Emmanuel Macron à l'évidence sort gagnant de ce débat car il a été particulièrement percutant sur les sujets les plus importants qui concernent les Français. Je pense en particulier aux questions d'emploi, de transition écologique, de sécurité" déclare Roselyne Bachelot à l'issue du débat, qu'elle a suivi dans un bar de Bourges avec des élus et militants LREM du Cher.

D'abord dans son costume de ministre de la Culture pour une visite au Printemps de Bourges qui bat son plein, Roselyne Bachelot s'est muée en simple soutien d'Emmanuel Macron lors de cette soirée de débat présidentiel. Un rôle pour lequel elle n'oublie pas d'analyser, aussi, la performance de l'adversaire. "[Marine Le Pen] n'a pas varié depuis cinq ans, on peut d'ailleurs lui reconnaître cela. Derrière un habillage cosmétique de son programme pour gommer certaines aspérités, elle a été particulièrement faible sur la question européenne et la question écologique, déclare Roselyne Bachelot. Elle revient éternellement à ses fondamentaux. Sur la question écologique et énergétique, c'était une véritable pitié que de l'entendre."

"Marine Le Pen est entre autres et avant tout la candidate des territoires délaissés" estime Thibaut de La Tocnaye (RN)

Chef de file du Rassemblement national dans le Cher et conseiller régional, Thibaut de La Tocnaye salue la performance dans ce débat de Marine Le Pen, qui a, estime-t-il, effacé le souvenir de son raté de 2017. "Une assurance, une tranquillité, une sérénité, énumère-t-il. Je ne dirais pas que le président Macron était fébrile, ce serait exagéré (...) on sentait qu'il était vindicatif, il restait sur sa faim car elle marquait des points. Il n'a pas été mauvais mais elle a été presque parfaite. C'est une femme d'Etat, c'est clair." Thibaut de La Tocnaye se satisfait également que Marine Le Pen ait pu "mettre en avant" son programme. "Marine Le Pen est entre autres et avant tout la candidate des territoires délaissés par la République, dit-il. En plus de défendre tous nos fondamentaux, sur l'immigration, l'insécurité, l'Europe des nations."