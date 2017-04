Débat présidentiel : François Fillon et Philippe Poutou, les plus cités sur Twitter

Les onze candidats à l’élection présidentielle se sont affrontés mardi soir pendant près de quatre heures sur CNews et BFMTV. Trois thèmes ont été abordés : l’emploi, la sécurité et le social. Et le débat a fait chauffer les claviers, le hastag #LeGrandDebat a été utilisé plus d’un million de fois.

Entre 20h40, le coup d’envoi du débat télévisé entre les onze candidat à l'élection présidentielle, et 00h40, le hastag (mot-clé) #LeGrandDebat a été utilisé 1 020 172 fois selon la startup Visibrain, spécialisée dans la veille sur les médias en ligne. Selon Visibrain, au total, 1,4 millions de tweets ont été échangés par 187 857 utilisateurs.

And the winner is … François Fillon !

Selon les données recueillies par Visibrain, François Fillon (Les Républicains) a été le plus cité sur Twitter. Le nom du candidat LR est apparu dans 259 419 tweets. Suivi par celui de Philippe Poutou (NPA) avec 251 149 tweets, un succès en grande partie dû à son coup d’éclats contre François Fillon et Marine Le Pen.

Morale en politique : @PhilippePoutou s'en prend à Le Pen et Fillon et se fait applaudir par le public #LeGrandDebat pic.twitter.com/uIGqKK7THl — RMC (@RMCinfo) April 4, 2017

Les "petits" candidats stars des recherches Google

Le moteur de recherche Google a publié le classement des noms les plus recherchés pendant le deuxième débat télévisé et c’est celui de Jean Lasalle, le député des Pyrénées-Atlantiques, qui arrive en tête. Son nom fait l’objet de 21% des recherches sur les candidats. Il est suivi par Jacques Cheminade (12%) et Philippe Poutou (11%). Enfin, Jean-Luc Mélenchon est le candidat dont le nom est le plus souvent apparu associé à la recherche "programme" pendant le débat.

