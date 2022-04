Débat présidentiel : "Les promesses n'engagent que ceux qui y croient" - les Isérois sceptiques après le débat

Après le débat de l'entre-deux-tours ce mercredi entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les réactions en Isère sont mitigées. France Bleu Isère a interrogé des représentants du monde économique, éducatif, social, etc.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat du second tour le 20 avril 2022

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont livrés à l'exercice du débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Passes d'armes sur les salaires, la Russie, l'environnement, etc. Mais le débat n'a que moyennement convaincu nos invités ce matin sur France Bleu Isère.

"Ce qu'a proposé Marine Le Pen en termes d'environnement va à contre-courant de tout ce qu'il faudrait faire, notamment le démantèlement des éoliennes, alors que la trajectoire invite à augmenter le mix énergétique", estime Gaël Durand, directeur de recherches CNRS à l'institut des GéoSciences et de l'Environnement de Grenoble... Qui n'est pas beaucoup plus tendre avec Emmanuel Macron : "De son côté, il a davantage de propositions, il promet notamment la planification environnementale. Mais si l'on se base sur son bilan, sur la convention citoyenne pour le climat, etc... On attend plus d'action que lors de son premier mandat".

Les infirmiers isérois : "Nous n'avons pas besoin de promesses, nous voulons des actes"

La pandémie et ses conséquences n'étaient pas au programme du débat, mais elles sont revenues sur la table, les deux candidats promettant des milliards d'euros pour le secteur de la santé et l'hôpital public : 20 milliards sur 5 ans pour Marine Le Pen et l'extension du Ségur pour Emmanuel Macron. "Cela fait des années qu'on nous promet des lendemains qui chantent, qu'on nous dit "demain on rase gratis". Or aujourd'hui, la situation est pire qu'avant le Covid", constate Laurent Rougeaud, président du syndicat national des infirmiers libéraux en Isère. "Tous les candidats ont fait d'énormes promesses, notamment sur le Ségur. Mais nous n'avons pas besoin de promesses, nous voulons des actes".

Dès sa première prise de parole sur l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron a attaqué frontalement son adversaire, évoquant le prêt contracté par le RN en 2014, auprès d'une banque russe réputée proche du Kremlin. "Je ne pense pas que ce soit un point négatif, Marine Le Pen a bien répondu sur ce point. Et les Français peuvent en attester : quand vous faites un prêt à la banque, vous ne demandez pas l'autorisation à votre banquier pour faire des courses ou sortir les poubelles. Vous remboursez, point" estime notre invité à 7h45, Benoit Auguste, conseiller régional RN en Auvergne-Rhône-Alpes, et porte parole de Marine le Pen. "Et puis je vous rappelle que c'est parce que les banques françaises n'ont pas voulu nous prêter de l'argent qu'on a dû se tourner vers la Russie et la Hongrie".

Sur l'éducation : "Un candidat doit avoir une vision de l'école, pas des choses comme ça qu'on saupoudre"

Le premier accrochage de la soirée a opposé Emmanuel Macron et Marine Le Pen au sujet du pouvoir d'achat. Mais les entreprises se sont senties oubliées. "J'ai beaucoup plus entendu de soutien aux ménages sur le pouvoir d'achat que de soutien aux entreprises. Le débat économique a vraiment été réduit", déplore Jérôme Lopez, président en Isère de la CPME. Il est aussi très critique vis-à-vis de la proposition de Marine Le Pen d'exonérer de cotisations patronales les entreprises pour les inciter à augmenter de 10% les salaires. "On ne peut pas donner ce que l'on a pas... Et puis c'est aussi réduire la compétitivité", estime le chef d'entreprise.

En fin de soirée, il a aussi été question d'éducation. "Moi ce que j'ai retenu hier, c'est que si Marine Le Pen passe, on aura un retour en arrière sur toutes les réformes du quinquennat. Et puis si j'écoute Emmanuel Macron, ce sera le retour de l'orientation en fin de 5ème et un développement de l'apprentissage" retient ce jeudi Patrick Fuertes, secrétaire académique à Grenoble du SNPDEN, principal syndicat de chefs d'établissements. "Franchement, c'est décevant... Un candidat doit avoir une vision de l'école, un projet global, pas des choses comme ça qu'on saupoudre".