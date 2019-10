Débat sur l'immigration : "C'est du grand spectacle", selon un député non-inscrit de Haute-Garonne

Toulouse, France

Sébastien Nadot est décidément à contre-courant de la macronie. Après avoir été exclu du groupe LREM au parlement, le député de Haute-Garonne exprime son désaccord sur le thème de l'immigration. Le débat organisé ce lundi à l'Assemblée nationale est inutile selon lui et relève du spectacle politique.

"C'est une approche très politicienne de la réalité. On a besoin d'un débat sur la politique étrangère de la France. L'immigration ce n'est vraiment pas une priorité" — Sébastien Nadot

Le député non-inscrit regrette que la Loi asile et immigration, promulguée il y a moins d'un an, ne soit pas prise en compte : " On a fait un débat relativement houleux sur cette question donc faire un bilan pourquoi pas".

"Comme c'est organisé pour être un match, une confrontation, elle [ Marine Le Pen NDLR] aura son droit de parole" — Sébastien Nadot

Sébastien Nadot regrette, du fait de son statut de non-inscrit, de ne pas avoir la parole dans ce débat à l'Assemblée : " C'est regrettable [...] certains n'ont pas le droit de débattre et évidemment il y a eu un arrangement pour que Marine Le Pen puisse parler [...] comme c'est organisé pour être un match, une confrontation, elle aura son droit de parole quand bien d'autres qui ont des choses à dire ne l'auront pas".

Faute d'avoir un groupe parlementaire, le RN n'était pas censé s'exprimer à l'Assemblée lors du débat sur l'immigration. Les élus non-inscrits s'étaient vu attribuer cinq minutes de temps de parole, et c'était au tour de Matthieu Orphelin d'en bénéficier. Il cède son temps au Rassemblement national.