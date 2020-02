Débat sur la réforme des retraites : ce que pensent les députés de l'Yonne

Yonne

Les députés examinent à partir de ce lundi après-midi le projet de loi sur les retraites. Une réforme qui instaure un système de retraites à points et signe la fin des régimes spéciaux. En théorie, les débats doivent durer 3 semaines. En théorie seulement, car 41 000 amendements ont été déposés. Les députés pourraient donc jouer les prolongations, sauf si le gouvernement décide de passer en force.

"Un texte pas abouti" - Michèle Crouzet

Pour la députée du nord et centre Yonne Michèle Crouzet, en rupture de ban avec la République en Marche mais qui siège toujours dans la majorité, le texte sur les retraites est encore loin d'être satisfaisant.

"On est obligés de passer par une réforme des retraites, elle est vitale. Mais les débats s'annoncent compliqués, ça pose question. On a encore des incertitudes sur le texte. Il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter, et c'est important de répondre aux questions et aux inquiétudes de nos citoyens. Je pense notamment à la pénibilité, au financement, à la valeur du point qui est aussi un problème. Même si on nous dit que ça a déjà commencé à être travaillé avec les corps intermédiaires, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont sur le texte, et on voit que ce n'est pas abouti".

"Un risque important de faire adopter le texte à la hussarde" - André Villiers

Selon le député de l'Avallonnais et du Tonnerrois, l'UDI André Villiers, le gouvernement va droit dans le mur s'il décide de passer en force.

"Les gens n'y comprennent rien, et se demandent finalement si ce texte ne va pas être plus inéquitable ou inégalitaire que le régime qu'on entend quitter. Je considère qu'il faudrait prendre le temps, remettre à plat les choses, car le risque est important de faire adopter un texte à la hussarde, au pas de course. Et puis lorsque l'on a parlé de la fin des régimes spéciaux, et qu'on remet une dizaine d'entre eux en exergue à travers la pénibilité notamment, on est en train par un jeu de dominos de recréer d'une main ce qui a été gommé par l'autre. Dans ce contexte là, mon sentiment profond est que le texte n'ira pas au bout".

"Une vraie-fausse réforme, hyper floue et préoccupante" - Guillaume Larrivé

Pour le député LR d'Auxerre-Puisaye, Guillaume Larrivé, les débats à l'Assemblée s'annoncent à couteaux tirés lund

"Moi ce que je veux, c'est que l'on fasse des choses utiles aux Français. Et aujourd'hui je suis hyper inquiet de cette vraie-fausse réforme des retraites, qui reste hyper floue et très préoccupante. Je suis saisi en tant que député d'un projet de réforme qui ne dit rien de la question du financement, c'est tout de même incroyable ! Le gouvernement nous dit qu'on verra plus tard, ce n'est pas sérieux. Avec mes collègues LR, on va donc essayer de porter un autre projet, raisonnable, qui maintient le niveau des pensions de retraites, et qui dit la vérité aux Français : oui, nous devrons travailler plus longtemps. Mais comme le gouvernement n'écoutera rien, on va se battre pour que cette mauvaise réforme n'aboutisse pas".