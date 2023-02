Débat sur la réforme des retraites : le regard de deux députés normands sur l'examen du texte

Ils ont vécu deux semaines de débat, chacun opposés dans leur groupe politique : deux députés normands, Sébastien Jumel, député communiste de la 6e circonscription de la Seine-Maritime, et Timothée Houssin, élu Rassemblement National de la 5e circonscription de l'Eure terminent ce vendredi leur marathon parlementaire. Des invectives, un député exclu, le rejet de l'article 2 sur l'index seniors : la fin de l'examen du texte est prévue ce vendredi soir. Quoiqu'il arrive, le projet ira au Sénat.

D'emblée, Timothée Houssin rappelle que pour le Rassemblement National, "la réforme des retraites, elle est inutile et injuste, en particulier pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont eu des métiers pénibles. On continuera à la combattre. Nous savons qu'une large majorité des Français y est opposée. Ce qu'on regrette jusqu'à présent, c'est de ne pas avoir pu voter à la fois sur des articles importants tels que le report de l'âge légal de départ à la retraite notamment. On propose aux députés de voter une motion de censure ce soir."

"Le débat a été l'occasion de démasquer les turpitudes du gouvernement"

Sébastien Jumel, lui de son côté, juge que le débat "n'a pas toujours été à la hauteur de la mobilisation sociale et à la hauteur de ce que la réforme va provoquer comme points de vie en moins pour les habitants." Toutefois, il estime que cela a aussi été "l'occasion de démasquer les turpitudes du gouvernement, lesquelles ont poussé le gouvernement dans ses retranchements, par exemple la promesse de retraite minimum à 1200 euros qui ne sera pas au rendez-vous, puisque le ministre est incapable de nous dire combien de personnes seraient concernées. Sur les carrières longues, nous avons aussi démasqué le gouvernement qui peine à nous dire pourquoi ceux qui ont commencé à travailler à seize ans devront cotiser 44 ans."

Interviewé sur l'action du Rassemblement National dans l'hémicycle qui a déposé moins d'amendements que la NUPES, Timothée Houssin répond de son côté, ne pas avoir "déposé une avalanche d'amendements pour une raison simple, parce que le gouvernement nous impose un temps de débat qui est compté. Si les autres groupes avaient procédé comme nous, on aurait pu étudier l'ensemble des amendements et arriver à un vote final. Nous, c'est ce que nous voulons car nous savons que le gouvernement est actuellement en minorité et que si nous procédons à un vote, il ne réussira pas à faire passer cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale."

"La France Insoumise doit retirer ses amendements pour arriver à l'article 7"

Le député eurois "demande à La France Insoumise de retirer ses amendements rien que pour arriver à l'article 7. Il en reste 3000 à examiner. Aujourd'hui, même les groupes alliés de La France Insoumise, que ce soit les socialistes, les communistes, ils ont eux retiré leurs amendements et tout le monde demande à LFI de retirer les leurs. Donc je pense que c'est aussi à la NUPES de travailler en interne pour responsabiliser ces députés qui aujourd'hui sont totalement contre-productifs à l'Assemblée nationale." Ce que à quoi son homologue communiste répond : "Le groupe communiste, auquel j'appartiens dès le début, a considéré qu'il fallait aller au débat sur le cœur du projet, de l'article 7. Nous avons d'ailleurs, il y a deux jours retiré nos amendements pour contraindre le gouvernement à aller au débat. Je ne suis pas sûr que le gouvernement veut y aller d'ailleurs, au vu du vote potentiel sur l'article 7."

Pour Sébastien Jumel, la suite se passera désormais dans la rue, le 7 mars. "Nous savions depuis le début que ce n'est pas à l'Assemblée, que l'essentiel du rejet de ce projet de loi doit se jouer. Je vais moi-même envoyer un courrier aux Dieppois, aux habitants de ma circonscription pour appeler à une mobilisation forte et obtenir le retrait de cette réforme qui va faire mal et qui va nous prendre nos plus belles années de retraite et qui ne prend pas en compte une réalité qui est dans toutes les têtes. Selon le travail qu'on a la pénibilité, l'espérance de vie en bonne santé n'est pas la même que celui qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche."