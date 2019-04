Débat sur les européennes : Jean-François Barnaba considère que "la justice est au service du pouvoir"

Châteauroux, France

Jean-François Barnaba ne sera pas sur la plateau de "L'émission politique" sur France 2, ce jeudi soir. La chaîne publique ne l'avait pas invité au débat sur les élections européennes, malgré son statut de candidat pour la liste "Jaunes et citoyens". Et le tribunal administratif de Paris, saisi en référé-liberté par les avocats de Jean-François Barnaba, a décidé de ne pas instruire le dossier.

Une décision "méprisante" de la justice

Une décision que ne comprend pas le candidat aux élections européennes. "Si on nous avait répondu non pour un argument juridique, ok. Mais _ce qui est invraisemblable, c'est qu'on n'instruit pas_. Ce deux poids deux mesures est inacceptable et confirme une sorte de dérive démocratique", dénonce Jean-François Barnaba sur France Bleu Berry.

Cela traduit clairement l'hypocrisie du pouvoir et du système dans son prétendu discours démocratique"

En colère, Jean-François Barnaba met en doute l'indépendance de la justice. "Il arrive que l'autorité judiciaire montre sa volonté d'indépendance. Mais elle sait aussi, et on a la confirmation, être au service du pouvoir. Nous sommes méprisés, une fois de plus, et par une autre institution", déplore le candidat aux élections européennes.

Il assure qu'il va regarder le débat télévisé ce soir et se dit prêt à accepter une invitation pour un futur débat.