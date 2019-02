Débattons ensemble : la maire de Fouras, Sylvie Marcilly, invitée de notre matinale spéciale

France Bleu La Rochelle recevait ce vendredi 8 février, Sylvie Marcilly, la maire de Fouras, pour débattre avec elle en marge du Grand Débat National. Elle a parlé notamment de la fracture numérique et a échangé avec les auditeurs de France Bleu La Rochelle.

La Rochelle, France

Sylvie Marcilly, maire de Fouras et vice-présidente du Conseil départemental, était notre invitée ce vendredi 8 février. Elle a dialoguét avec des auditeurs et notre journaliste sur les thèmes du Grand Débat. Au programme : l'accès aux services publics, le numérique, le budget du département, la fracture ville/campagne, le train de vie de l'état ou bien l'intérêt même du Grand Débat.

Irène, notre auditrice, estime que le Grand Débat est une perte de temps.

Sylvie Marcilly est aussi revenue sur les débats qu'elle a mis en place dans sa commune de Fouras. Pour elle, c'était une nécessité. "Il fallait et il faut encore organiser des espaces, des instances de dialogue, de partage et surtout d'expression", a-t-elle assuré. Et s'il n'y a que quatre thèmes, elle considère que bien d'autres sujets peuvent être abordés.

