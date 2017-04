Debout la France dans le 64: "Nicolas Dupont-Aignan a fait le bon choix en rejoignant Marine Le Pen"

Nicolas Dupont-Aignan candidat de Debout la France a appelé ce vendredi soir à voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Si ce choix ne fait pas l'unanimité, son représentant dans les Pyrénées Atlantiques le défend.

Ce vendredi soir, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle pour le parti Debout la France a appelé à voter pour Marine le Pen au second tour. Il fera même campagne avec elle.

Dans la foulée de l'annonce, le vice président du parti a annoncé mettre fin à ses fonctions auprès du parti.

En revanche dans les Pyrénées Atlantiques, le secrétaire départemental Pascal Lesellier soutient la décision de Nicolas Dupont-Aignan. " Les patriotes ont fait 47%, ils sont majoritaires, donc le choix est "conforme" pour Pascal Lesellier. "Le combat c'est celui d'une France libre, les patriotes sont majoritaires dans le pays, donc le choix de Nicolas Dupont-Aignan que je soutiens est conforme à cette réalité politique".

Le premier vice président du département Max Brisson (LR):

Dupont-Aignan a contribué à l'élimination de FFillon au 1er tour et rejoint Le Pen au second tour. Et en plus au nom de De Gaulle. À vomir.