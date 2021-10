Décentralisation et éoliennes au cœur des échanges du 3e salon des maires de la Vienne

Les édiles de la Vienne avaient rendez-vous au palais des congrès du Futuroscope ce vendredi pour le 3e salon des maires. Parmi les sujets débattus, le projet de loi pour plus de décentralisation et la question des éoliennes dans le département.

Il y avait du monde ce vendredi au palais des congrès du Futuroscope. L'Association des maires de France 86 organisait son 3e salon des maires de la Vienne. En plus des 266 édiles du département invités, Marc Fesneau, le ministre des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne avait fait le déplacement. La journée a été marquée par plusieurs tables rondes le matin et des ateliers l'après-midi. Parmi les sujets évoqués, l'avancée du projet de loi 3Ds pour plus de décentralisation et l'éolien dans le département.

Droit de veto des communes face aux projets éoliens

L'idée de plus souveraineté des élus locaux dans le choix des projets éoliens est régulièrement revenue dans les échanges. Au mois de juillet, le Sénat avait d'ailleurs voté un article de cette loi 3Ds dans ce sens. Il devait permettre aux municipalités de mettre leur veto en cas d'opposition à un projet.

Dans un département qui compte une centaine d'éoliennes et où de nombreux projets sont en cours, une telle mesure fait rêver de nombreux maires. "Je suis complétement pour, réagit Frédéric Texier, maire de Brux, qui vient de voir quatre éoliennes sortir de terre sur sa commune. Mais il faut l'élargir. Chez moi par exemple, le maire voisin, pro-éolien, a eu l'autorisation de la préfecture pour en mettre trois de plus. Et elles sont juste à la limite de ma commune. Il faut qu'on puisse avoir notre mot à dire."

Jusqu'à 300 éoliennes bientôt dans la Vienne

Face au développement de l'éolien, le président du département, Alain Pichon, promet un moratoire à la fin de l'année sur la question. Selon lui, la Vienne pourrait en compter plus de 300 dans les prochaines années. Il rappelle que les collectivités locales n'ont souvent aucun pouvoir face aux promoteurs.

Marc Fesneau, ministre des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, a également réagi à cette mesure. "Il faut réfléchir à l'échelle. L'intercommunalité, la commune ? Il faut ensuite mettre de l'ordre chez les promoteurs parce que certains ont des comportements déloyaux. Il faut qu'on y travaille. Avant la loi Brottes, il y avait les zones de développement de l'éolien. Les intercommunalités portaient les projets. Par nature, ça ne se faisait pas contre l'avis du maire. Je pense que c'est ça qu'il faut." Marc Fesneau invite aussi les territoires à réfléchir à leur mix énergétique pour tenter de tenir les objectifs carbones.