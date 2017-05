Présidentielle 2017 - Déception des militants du Front National à leur QG en Isère

Ils étaient une vingtaine réunis dimanche soir dans leur QG, à Grenoble, pour découvrir ensemble les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Plus nombreux qu'au premier tour, les militants du Front National étaient confiants avant que le visage d'Emmanuel Macron s'affiche à l'écran.

Tous regroupés devant la petite télévision de leur permanence, les soutiens de Marine Le Pen décomptent fébrilement les dernières secondes avant l'annonce officielle du résultat. Moins joyeux que deux semaines auparavant lors du premier tour, les militants ont compris que ce second tour de l'élection présidentielle ne serait pas le leur. Mais quand le visage d'Emmanuel Macron, le dépit est quand même bien présent.

Si ils "n'attendaient pas un tel écart" à l'arrivée, les militants s'étaient quand même faits à l'idée que leur candidate ne serait pas élue. "Je n'ai rien suivi de la journée, mais je sais que les autres ont regardé les réseaux sociaux et les médias étrangers, et ça ne sent pas bon pour nous", confiait Youri dans un sourire une demie-heure avant l'annonce officielle.

Après que le visage d'Emmanuel Macron se soit affiché sur leur écran, l'heure est au débrief pour ces militants déjà prêts à repartir, plus motivés que jamais. "Ce n'est pas un résultat à la hauteur de nos espérances, forcément, mais 35%, c'est quand même un motif de satisfaction très important", s'enthousiasme Alexandre, un jeune étudiant en droit.

Une nouvelle force politique représentée par l'alliance patriote et républicaine

Lorsque Marine Le Pen se présente pour prononcer son discours, les militants sont à l'écoute et ne perdent pas une miette des mots qu'elle prononce. Surtout que ceux-ci sont forts. La candidate du Front National annonce vouloir une "transformation profonde de son mouvement pour constituer une nouvelle force politique". Une proposition vivement saluée par ses soutiens.

"Par ce résultat historique et massif, les Français ont fait de l’alliance des patriotes la première force d’opposition" - Marine Le Pen

François souligne ce nouvel antagonisme entre patriotes et mondialistes. Pour lui, ce nouveau mouvement doit permettre au Front National de gouverner : "Il y va y avoir une nouvelle stratégie. Une stratégie d'alliances et de gouvernement pour que l'on soit la première force d'opposition". Quelques piques à l'encontre du nouveau président, qui va "continuer de faire souffrir encore plus les Français" pour Romain, déçu de voir que "la vraie candidate du peuple" ne l'a pas emporté, et le local se vide assez rapidement. Les militants ne suivent pas la soirée électorale, et l'on change de chaîne sur la télévision. Pour tous ces soutiens du Front National, place maintenant aux législatives de juin prochain. Certains candidats aux circonscriptions iséroises, présents à la soirée, en parlaient même déjà.