Déception pour les militants mosellans du Rassemblement national, après la défaite de Marine Le Pen

Les doigts étaient croisés jusqu'à 20h ce dimanche soir, dans le quartier général messin des militants RN. "On n'aura pas l'apaisement avec Emmanuel Macron s'il repasse, ça c'est sûr", confie l'un d'eux. Des craintes qui se confirment lorsque le résultat s'affiche à l'écran. Environ 41% pour Marine Le Pen, un peu moins de 50% en Moselle, la candidate Rassemblement national échoue une nouvelle fois lors du second tour de l'élection présidentielle.

Beaucoup de déception

"Marine a fait une belle campagne de terrain. On a travaillé d'arrache-pied et on est donc déçu", répond à chaud l'élue RN au conseil régional Grand Est Marie-Claude Voinçon. "Ça me fait peur pour nos enfants et ceux qui sont dans la classe moyenne et qui vont se fragiliser", ajouter la conseillère municipale RN à Metz Françoise Grolet. C'est donc parti pour un nouveau mandat de 5 ans dans l'opposition. "Mais on ne baissera pas les bras, ce n'est pas terminé", sourit Marie-Claude Voinçon.

Les législatives en ligne de mire

Si l'optimisme reste de mise, c'est parce que désormais, les militants vont se lancer dans ce qu'ils appellent eux-mêmes le 3ème tour. Cette expression signifie tout simplement "élections législatives", LE rendez-vous en juin prochain qui compte désormais pour le parti. "Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité, qu'il puisse mettre en œuvre ses projets funestes sur les retraites ou la vaccination des enfants", explique Françoise Grolet.