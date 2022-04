Déception pour les supporters d'Éric Zemmour en Vaucluse

Ils n'étaient pas plus d'une 50aine de militants de "Reconquête" réunis hier soir dans un restaurant de Loriol du Comtat pour assister à la défaite d’Éric Zemmour. En Vaucluse, le candidat d'extrême droite est arrivé à la 4ième place avec 10.3% des suffrages (derrière Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon). Une déception pour les supporters notamment de génération Z qui n'ont pas ménagés leurs efforts depuis des mois, mais beaucoup d'espoir également avec les élections législatives à venir.

"Les résultats sont truqués"

L'annonce des résultats, diffusés sur écran géant, n'a pas manqué de faire réagir un petit groupe de militants qui avaient fait le déplacement pour l'occasion. "Les résultats sont truqués. Quand on voit le nombre de personnes dans les meetings, il ne peut pas être crédité que de 7%" affirme une femme qui ne cache pas sa déception, avant de rajouter "hors de question que je vote pour Marine Le Pen". Son de cloche différent pour Julien Langard, responsable de la 5ième circonscription de Vaucluse. "Je suis déçu, mais ce résultat en réalité ouvre beaucoup d'espoir pour les élections législatives. Le camp national obtient un score plus fort qu'il n'a jamais été. On est à plus de 30% c'est considérable. Il y a une faible probabilité pour qu'Emmanuel Macron puisse avoir une majorité. Ca me satisfait".