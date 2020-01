Décès d'André Dulait, ancien sénateur et président du Département des Deux-Sèvres

On apprend ce lundi la disparition d'André Dulait, ancien sénateur des Deux-Sèvres et ancien président du conseil général.

Deux-Sèvres, France

C'est une figure politique du département des Deux-Sèvres qui disparaît. André Dulait est mort à l'age de 82 ans.

André Dulait avait été sénateur des Deux-Sèvres de 1995 à 2014, RPR puis UMP. Il a également été maire de Ménigoute et a dirigé le Département des Deux-Sèvres de 1990 à 2000.

Gilbert Favreau, l'actuel président du conseil départemental des Deux-Sèvres lui rend hommage dans un communiqué. "C'est grâce à lui que je me suis présenté sur le canton de Parthenay en 1994. Il a ainsi guidé mes premiers pas dans l'institution départementale et je lui dois de m'avoir véritablement donné goût à l'action politique", écrit Gilbert Favreau. Il dit avoir "le souvenir d'un homme intelligent, vif et pragmatique. Le Département lui doit beaucoup, tant il a œuvré à structurer la collectivité pour en faire une maison solide et bien gérée. Parmi les réalisations que nous lui devons, le musée des tumulus de Bougon est l'exemple même de l'ambition qu'il portait au développement des territoires".