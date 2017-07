Décès d'André Gervais, un hommage public rendu ce jeudi à Dijon

Trois jours après le décès brutal d'André Gervais, un hommage public sera rendu au monsieur transport de la ville de Dijon. Le quartier de la fontaine d'ouche accueillera une cérémonie ce jeudi 13 juillet à 17h.

Il était très apprécié. Un homme politique de proximité, de dossiers, ancien syndicaliste, respectueux de l’environnement et profondément humain. La mort, brutale, d'André Gervais, à l'âge de 67 ans, a touché une grande partie des dijonnais. Ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage en auront l'occasion ce jeudi 13 juillet sur la place de la Fontaine d'Ouche à Dijon à 17h.

Voici le communique annonçant cet hommage publié par la ville de Dijon :

En accord avec la famille, une célébration publique ouverte à tous se déroulera pour l’adjoint au maire délégué à l’équipement urbain, à la circulation, aux déplacements et aux travaux, vice-président de Dijon métropole en charge des mobilités, des transports, de la voirie et du stationnement, conseiller départemental du canton de Dijon 6.

Pour tous ceux qui le connaissaient, l’appréciaient, travaillaient à ses côtés ou simplement le croisaient sur son vélo dans les rues de Dijon, ce moment de recueillement et de partage se tiendra, en présence de la famille : Jeudi 13 juillet 2017 à 17h, place de la Fontaine d’Ouche à Dijon

Les personnes présentes pourront également déposer leurs témoignages de sympathie et marques d’affection sur les registres de condoléances qui seront ouverts lors de cette cérémonie et qui sont déjà présents à la mairie centrale – passage du Logis du Roy et à la mairie annexe de Fontaine d’Ouche.

Les obsèques se dérouleront samedi 15 juillet 2017 à 9h au crématorium de Dijon dans l’intimité familiale et des proches. Ni fleurs, ni couronnes.